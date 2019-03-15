Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı: Burak Yılmaz ile Emre Belözoğlu kadroda

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ile Emre Belözoğlu'nu kadroya dahil etti.
A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova maçlar aday kadrosu açıklandı pic.twitter.com/5dgQib5RZs— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 15 марта 2019 г.
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye A Milli Takım'ın 22 Mart'ta Arnavutluk, 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Defans: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir.
Orta saha: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Yunus Mallı, Emre Kılınç, Güven Yalçın, Hakan Çalhanoğlu.
Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun.
A Milli Takım'a çağrılan Burak Yılmaz en son 6 Ekim 2017'de İzlanda maçında; Emre Belözoğlu 9 Ekim 2017'de Finlandiya maçında; Gökhan Gönül ise 23 Mart 2018'de İrlanda maçında sahaya çıkmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)