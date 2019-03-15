Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı: Burak Yılmaz ile Emre Belözoğlu kadroda

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ile Burak Yılmaz, uzun bir aradan sonra ay-yıldızlı takıma çağrıldı. Arda Turan, Caner Erkin ile Volkan Demirel ise kadroda yer almadı.