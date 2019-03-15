Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra takımların üst turdaki olası rakipleri de belirlendi.
© AFP 2018 / Glyn Kirk
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
* Ajax (Hollanda) — Juventus (İtalya)
* Liverpool (İngiltere) — Porto (Portekiz)
* Tottenham (İngiltere) — Manchester City (İngiltere)
* Barcelona (İspanya) — Manchester United (İngiltere)
Yarı final eşleşmeleri ise söyle:
* Tottenham (İngiltere)-Manchester City (İngiltere) / Ajax (Hollanda) — Juventus (İtalya)
* Barcelona (İspanya) — Manchester United (İngiltere) / Liverpool (İngiltere) — Porto (Portekiz)
* Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Nisan'da, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.
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