Konyaspor'dan Şenol Güneş'e kadro tepkisi

Daha önce de Milli Takım'a futbolcuları çağrılmadığı için tepki gösteren Yeşil-beyazlı kulüp, Serkan Kırıntılı'nın fotoğrafını paylaşıp, "Normal şartlarda Serkan Kırıntılı iyi bir kalecidir. Anormal şartlarda çok daha iyi bir kalecidir" ifadeleri kullanıldı.

Normal şartlarda Serkan Kırıntılı iyi bir kalecidir. Anormal şartlarda çok daha iyi bir kalecidir. 🇹🇷 pic.twitter.com/1HAoxxn2K3 — Atiker Konyaspor (@konyaspor) March 15, 2019

​A Milli Takım'ın yeni antrenörü Şenol Güneş, Moldova ve Arnavutluk maçının aday kadrosuna kaleci olarak Sinan Bolat, Mert Günok, Uğurcan Çakır ve Muhammed Şengezer'i dahil etmişti.