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04:26 17 Mart 2019
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    Ali Koç

    Ali Koç, Fenerbahçe için kitlesel kaynak yaratma projesini açıkladı

    © Fotoğraf : DHA
    Spor
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    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün, borçlarından kurtulup mali bağımsızlığını kazanması için büyük bir kampanya başlatacaklarını açıklayarak, "Fenerbahçe'miz için kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz" dedi.

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. Ali Koç, Yıldırım'a Fenerbahçe forması hediye etti.
    © AA / AK Parti/Mustafa Aktaş
    Binali Yıldırım'dan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ziyaret
    Başkan Koç, Almanya'nın Köln kentinde, Köln Fenerbahçeliler Derneğinin düzenlediği ve Fenerbahçe Yurtdışı Dernekleri temsilcilerinin katıldığı 22. Yıl Balosu'nda konuştu.

    Koç, "Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu mali sıkıntıları ve bunları aşmak için yapılan fedakarlıkları tam kavranmadığı, ciddiyetinin tam anlaşılmadığı hatta hafife alındığını üzülerek görüyorum. Demek ki ben bunları yeterince anlatamamışım" ifadelerini kullandı.

    'CEZAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

    UEFA'nın Financial Fair Play olarak bilinen kuralları çerçevesinde bazı yükümlülükleri yerine getirme zorunlulukları olduğunu hatırlatan Koç, "Financial Fair Play nedir? UEFA ile üç yıllık bir anlaşma yaptık, bu mayıs ayında bitiyor. Üç yıllık gelir gider tablosunda 30 milyon avro eksi yapma hakkımız var. bugün itibarıyla eksi 90 milyondayız. Mayıs ayına kadar 60 milyon avro kar etmemiz lazım ki, böyle bir şey söz konusu değil. Yani ceza almakla karşı karşıyayız fakat bunu hep beraber aşabiliriz" diye konuştu.

    'İŞ, TRANSFER YASAĞINA KADAR GİDEBİLİR'

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    Başkan Koç, sorunun aşılması noktasında şu değerlendirmede bulundu.

    "Bizim kulübe koyduğumuz sermaye ve 18 bin ayrı küçük hissedarın katılımıyla koyduğumuz sermayenin bir kısmının UEFA tarafından gelir olarak kaydedilme imkanı var. Tabii bu da yetmiyor ama diğer taraftan aldığımız ışıkta, binlerce taraftarımızın katılacağı kampanya ile birlikte beklediğimiz hedeflere ulaştığımız takdirde biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Financial Fair Play beklentilerini, sınırlarını yerine getirme şansımız var. Bu ne demek? Bu, Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl çok daha kuvvetli bir takım kurmasını sağlamak, transfer zamanında manevra alanını arttırabilmesi ve şampiyonluğa yürüyebilecek daha kuvvetli bir kadro kurmasına imkan sağlayacak. Financial Fair Play konusunda bunu aşamazsak, sadece ve sadece sattığımız kadar oyuncu alabiliyoruz hatta bir adım daha ileri gideyim, transfer yasağına kadar iş gidebilir".

    'KİTLESEL KAYNAK YARATMA PROJEMİZİ AÇIKLIYORUZ'

    Başlatacakları kampanyayla toplayacakları para miktarı kadar katılacak kişi sayısının da önemli olduğunu vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

    "Yani kumbarasından 5 lira verecek çocuktan, büyük iş adamlarının vereceği çok büyük hibeye kadar katılımcı sayısı çok çok önemli. Fenerbahçe'miz için kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz. İnşallah sizlerin desteği ve Türkiye'de de yapacağımız aktivitelerle bu engelleri aşma imkanını sağlayabiliriz".

    Etiketler:
    Transfer yasağı, UEFA, Fenerbahçe, Ali Koç, Almanya, Türkiye
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