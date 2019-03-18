Terim'den yabancı oyuncu sınırlamasına tepki: Yalan söylüyor, futbola ihanet ediyorlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yabancı futbolcu kuralıyla ilgili, "Israrla ve inatla yabancı konusu veya kuralı, yerli yabancı sayıları, tribünde kim oturacak, kaç olacak, bir sürü laf duyuyorum. Bence doğru yapmıyorlar, bunu bu şekilde kullananlar size yalan söylüyor. Sizi kandırıyor, bana göre futbola ihanet ediyor" yorumunda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İlk yarının izahı yok. Kötü oyun oynadık. Futbol sahada oynanan ve oynanması gereken bir oyun. İyi oynarsanız kazanırsınız. Oyuncularımın ikinci yarıda isteği vardı. Üçüncü golden sonra kaçırdığımız goller de vardı. Bursaspor genel olarak bu sene kaybettiği maçlarda da kötü oynamadı. İyi bir takımla oynuyoruz. Bu kadar kritik noktada mücadele etmek kolay da değil" dedi.

⚽️ Galatasaray'ımız, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Bursaspor’a konuk oldu. Takımımız 2-0 geriye düştüğü mücadelede geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2’lik galibiyet ile ayrıldı ve puanını 52’ye çıkardı.



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​'HOCALAR SOSYAL MEDYAYA GÖRE TAKIM YAPMAZ, EN AZINDAN BEN YAPMAM'

Bir basın mensubunun, "İlk yarının izahı yok dediniz ama değişiklikle başlamadınız. Sosyal medyada da büyük tepki vardı. Neyi planladınız?" sorusuna Terim şu yanıtı verdi:

© AA / Burak Akbulut Galatasaray Avrupa'dan elendi

"Hocalar sosyal medyaya göre takım yapmaz, en azından ben yapmam. Bu takımın sorumlusu bensem, kaybettiğimiz zaman sorumluluğu alacak da benim. Kimin ne zaman çıkacağını biz karar veririz. Geri dönüşlere Galatasaraylıların alışkın olması lazım. Avrupa'da da, Türkiye'de de en çok geri dönüş yapan takımdır Galatasaray. 2-0'ın verdiği kızgınlıkla söylemişlerdir. Bazen oyuncu değiştirmezseniz, oyunu değiştirirsiniz. Allah'a şükür mahcup da olmadık."

Yabancı kuralı hakkında da konuşan Terim, şu ifadeleri kullandı:

'LÜTFEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN, BU ÇIKARLARA DA ALET OLMAYIN'

© AA / Binnur Ege Gürün Erdoğan'dan yabancı oyuncu yorumu: Keşke kendi tohumlarımızdan yetişse ama bu, dünyanın bir gerçeği

"Bu hafta baktım, ısrarla ve inatla yabancı konusu veya kuralı, yerli yabancı sayıları, tribünde kim oturacak, kaç olacak, böyle bir sürü laflar duyuyorum. Bence çok doğru yapmıyorlar, bunu bu şekilde kullananlar sizlere yalan söylüyor. Sizi kandırıyor, bana göre futbola da ihanet ediyor. Buradan ülkemizdeki tüm futbol taraflarına seslenmek istiyorum; çünkü bu kararın alınmasında ben de varım, büyük de payım var. Takım fark etmeksizin bazı şeyleri söylemek istiyorum. Futbol bilgisi sınırlı olanlar, hatta yanlı olanlar, sorunun kaynağıyla veya kaynağını konuşmak gerekir, bunu konuşmuyorlar ama yanından bir tarafından çıkarcı bir kesim var. Bunu gündemden hiç düşürmüyorlar. Ya bundan besleniyorlar ya buradan çıkarları var çünkü bunun başka açıklaması olamaz, lütfen bu tuzağa düşmeyin, bu çıkarlara da alet olmayın. Herkes için söylüyorum.

Sosyolojik kayıtlara işlenmiş çok önemli futbol kuralı vardır, futbol kişilere göre değil evrensel kurallara göre oynanır. Dolayısıyla 2015'te bu kural devreye girmiş. Ben de çalışıyordum, en önemli faktörlerden biri de benim. Bütün kulüp başkanlarına da sunumu ben yaptım. Bunun adı esasında yerli teşvik sistemiydi. Bu süreç kamuoyuna açıklanmadan evvel bu konuyu uzun süre profesyonel arkadaşlarımla beraber çalıştık inceledik ve herkese anlattık. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere konuya hakim taraf olan herkesin bilgisi ve görüşü onayı alındı. Tüm kulüplerin başkanlarının toplantısında sunum bittikten sonra bazı başkanlarımızın alkışlayarak bu bir devrimdir dediğini hatırlıyorum. Bizim yaptığımızın özü şuydu; yabancı sayısını sınırlayarak yasaklayarak yerli oyuncuyu artıramazsınız. Yerli oyuncuyu, demin söyledim teşvik sistemini, her yabancı alınan rakamla havuz oluşturulacak yerli oynatanlara geri dönecek oradan eğitim ve altyapıya yatırım yapılacaktı. Sonrasında bu teşviklerin hepsi fazla geliyor diye bu rakamlar yavaş yavaş eridi."

'14 YABANCI MECBURİ DEĞİL, 14 TÜRK MECBURİ'

Terim, sözlerine şöyle devam etti: "

© REUTERS / Murad Sezer 'Yabancı oyuncu kuralının konuşulmasından çok sıkıldım'

"Ancak bakıyorum, herkes bunlardan çok mutlu olanlar da var. Bazen yabancı sayısı fazla gibi şeyler söyleniyor. Bu sistem özellikle altyapıya kaynak sağlayacak sistem olarak çıkarıldı. Sistemi daha bilmeyenler var. 14 yabancı mecburi değil, 14 Türk mecburi. Alma, 28 Türk ile oynayabilirsin. Bunun çıkma nedenleri var; bu kime zarar? Bu milli takım hocasına zarar öyle görünüyor. Ben bunu kabul etmiyorum, etmediğim için de 2016 öncesi 2015'te yürürlüğe girdi bu, bir gün de şikayet etmedim Türk Milli Takımı da bu sisteme rağmen 2016'ya gitti. Kalsaydık belki 2018'e de giderdik. Bazıları arkamızdan iş çevirmeseydi, şu an yönetimde olan belki oraya da giderdik. Ben diyorum ki; 14 yabancı tercih edersem bunun bir bedeli var, bu bedeli ödediğin zaman havuza, havuzdan da kulüplerin altyapısına gidecek diye koyduk. Büyük rakamların ödenmemesi adına konuldu, neredeyse rakamlar stabil oldu. Bazı oyuncularımız çok büyük rakamlarla yedek oturuyordu. Belki Avrupa'ya giderler dedik, tarihimizin en yüksek rakamı gitti Avrupa'ya. Olay şuna döndü, yerli yabancı. Böyle bir şey yok. İsterseniz almazsınız.

Daha çok anlatabilirim bu konuda ama ilk günden beridir benim duruşum belli. İlk günden beri fikrim de belli, aynı yerde ve aynı duruştayım. Hiçbir zaman da değişmeyecek. Yerli-yabancı diye bir kavram da benim kitabımda yok açıkçası. Çünkü Avrupa ile mücadele ederken diyorsunuz ki aynı şartlarda değiliz, yeri geldiğinde, yabancı serbest oluyor bu sefer çok yabancı oluyor diyoruz. Futbol Federasyonu nasıl bir karar alır, biz buna saygı duyarız ama benim fikrim çok net duruşum da belli. Yapılmış birçok yenilikler var. Ben şunu kabul etmiyorum biz Avrupa şampiyonasına katılamadık çünkü çok yabancı oynuyor yabancı liglerimizde katılamıyoruz, başarabiliyoruz biz gittik. Bir gün şikayet ettim mi gidemeyince yabancılar, gidince hiç ses yok. Bu yarışma onların lehine Türk oyuncuların 2 milyon Euro'larla 2.5 milyon Euro'larla yedek oyuncular var. Korkmayalım yasaklardan onun için. Size soruyorum buna karşı kim ise bunun çözümü için bunun herhangi bir argüman gördünüz mü? Yok. Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere, Hollanda hepsinde serbest. Avrupa şampiyonu olanların hepsinde serbest. Ama hep Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu onlar oluyor."