Olimpiyatlara rüşvet karıştırmakla suçlanıyordu: Japonya'da komite başkanı istifa etti

2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın Tokyo'ya verilmesinde en büyük pay sahibi olan Takeda, bugün istifasını açıkladı.
Kararın kendisine ait olduğunu ve komitenin geleceğini düşündüğünü vurgulayan Takeda, yolsuzluk iddialarını da reddetti.
The head of Japan's Olympic Committee said Tuesday he would step down in June, as French authorities probe his involvement in payments made before Tokyo was awarded the 2020 Summer Games.— Natsuko Fukue (@natfukue) 19 Mart 2019
"On June 27, my term will expire," Tsunekazu Takeda said at a JOC meeting@AFP pic.twitter.com/83LWFfHN9h
İKİ KEZ RÜŞVET VERMEKLE SUÇLANIYOR
Fransa'da başlatılan soruşturmada JOC başkanı olarak Takeda, Tokyo'nun adaylığı öncesinde ve sonrasında olmak üzere iki kez Black Tidings adlı bir şirkete toplam 2 milyon dolar ödemekle suçlanıyordu. Takeda'nın, İstanbul'un Tokyo ile birlikte finale kalan son iki adaydan biri olduğu 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları adaylık sürecinde yolsuzluk yaparak özellikle Ortadoğulu ve Afrikalı delegelerin oylarını Tokyo lehine çevirttiği iddia ediliyordu.
BREZİLYA'DA DA YAŞANMIŞTI
Daha önce de adı rüşvet soruşturmasına karışan Brezilya Olimpiyat Komitesi (BOC) Başkanı Carlos Nuzman görevinden istifa etmişti.
Nuzman'ın Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahipliği sürecinde rüşvet verdiği iddia ediliyordu.
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