Olimpiyatlara rüşvet karıştırmakla suçlanıyordu: Japonya'da komite başkanı istifa etti

2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın Tokyo'ya verilmesinde en büyük pay sahibi olan Takeda, bugün istifasını açıkladı.

© REUTERS / Eric Gaillard 2020 Yaz Olimpiyatları adaylığında Tokyo'nun İstanbul'u yenmesinde rol oynayan komite başkanına yolsuzluk soruşturması

Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Takeda, "JOC'nin geleceğini daha genç nesile bırakmak istiyorum. JOC Başkanı ve komite üyeliği görevlerimden çekiliyorum" dedi.

Kararın kendisine ait olduğunu ve komitenin geleceğini düşündüğünü vurgulayan Takeda, yolsuzluk iddialarını da reddetti.

The head of Japan's Olympic Committee said Tuesday he would step down in June, as French authorities probe his involvement in payments made before Tokyo was awarded the 2020 Summer Games.



"On June 27, my term will expire," Tsunekazu Takeda said at a JOC meeting@AFP pic.twitter.com/83LWFfHN9h — Natsuko Fukue (@natfukue) 19 Mart 2019

İKİ KEZ RÜŞVET VERMEKLE SUÇLANIYOR

Fransa'da başlatılan soruşturmada JOC başkanı olarak Takeda, Tokyo'nun adaylığı öncesinde ve sonrasında olmak üzere iki kez Black Tidings adlı bir şirkete toplam 2 milyon dolar ödemekle suçlanıyordu. Takeda'nın, İstanbul'un Tokyo ile birlikte finale kalan son iki adaydan biri olduğu 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları adaylık sürecinde yolsuzluk yaparak özellikle Ortadoğulu ve Afrikalı delegelerin oylarını Tokyo lehine çevirttiği iddia ediliyordu.

© AFP 2018 / Martin BUREAU 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın poster kızı lösemi olduğunu açıkladı 5

Takeda'nın yerine, 1984 Olimpiyatları'nda judoda altın madalya alan Yasuhiro Yamashita'nın geçmesi bekleniyor.

BREZİLYA'DA DA YAŞANMIŞTI

Daha önce de adı rüşvet soruşturmasına karışan Brezilya Olimpiyat Komitesi (BOC) Başkanı Carlos Nuzman görevinden istifa etmişti.

Nuzman'ın Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahipliği sürecinde rüşvet verdiği iddia ediliyordu.