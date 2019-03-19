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14:12 19 Mart 2019
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    Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Tsunekazu Takeda

    Olimpiyatlara rüşvet karıştırmakla suçlanıyordu: Japonya'da komite başkanı istifa etti

    © AP Photo / Eugene Hoshiko
    Spor
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    Ülkesinin adaylık sürecinde yolsuzluk yaptığı iddia edilen Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Tsunekazu Takeda görevinden istifa etti.

    2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın Tokyo'ya verilmesinde en büyük pay sahibi olan Takeda, bugün istifasını açıkladı. 

    Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Tsunekazu Takeda
    © REUTERS / Eric Gaillard
    2020 Yaz Olimpiyatları adaylığında Tokyo'nun İstanbul'u yenmesinde rol oynayan komite başkanına yolsuzluk soruşturması
    Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Takeda, "JOC'nin geleceğini daha genç nesile bırakmak istiyorum. JOC Başkanı ve komite üyeliği görevlerimden çekiliyorum" dedi.

    Kararın kendisine ait olduğunu ve komitenin geleceğini düşündüğünü vurgulayan Takeda, yolsuzluk iddialarını da reddetti.

    İKİ KEZ RÜŞVET VERMEKLE SUÇLANIYOR

    Fransa'da başlatılan soruşturmada JOC başkanı olarak Takeda, Tokyo'nun adaylığı öncesinde ve sonrasında olmak üzere iki kez Black Tidings adlı bir şirkete toplam 2 milyon dolar ödemekle suçlanıyordu. Takeda'nın, İstanbul'un Tokyo ile birlikte finale kalan son iki adaydan biri olduğu 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları adaylık sürecinde yolsuzluk yaparak özellikle Ortadoğulu ve Afrikalı delegelerin oylarını Tokyo lehine çevirttiği iddia ediliyordu.

    Rikako Ikee
    © AFP 2018 / Martin BUREAU
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    Takeda'nın yerine, 1984 Olimpiyatları'nda judoda altın madalya alan Yasuhiro Yamashita'nın geçmesi bekleniyor.

    BREZİLYA'DA DA YAŞANMIŞTI

    Daha önce de adı rüşvet soruşturmasına karışan Brezilya Olimpiyat Komitesi (BOC) Başkanı Carlos Nuzman görevinden istifa etmişti.

    Nuzman'ın Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahipliği sürecinde rüşvet verdiği iddia ediliyordu.

    Etiketler:
    Rüşvet, Soruşturma, istifa, Yolsuzluk, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC), Yasuhiro Yamashita, Tsunekazu Takeda, Carlos Nuzman, Japonya, Brezilya, Türkiye
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