Beşiktaş Başkanı Orman'dan teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni teknik direktör konusunda ilk tercihlerinin yerli isim olduğunu ancak şu ana kadar kimseyle bir görüşme gerçekleştirmediklerini söyledi. Orman, Tolga Zengin ve Gökhan Töre ile önümüzdeki sezon yollarını ayıracaklarını açıkladı.

Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş, sezon sonunda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek.

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Beşiktaş Başkanı Orman, teknik direktör konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Teknik direktörlük için ismi geçen takımın eski yıldızı Guti Hernandez'i biraz görmek istediklerini söyleyen Orman, "Onun yetkisi biraz artacaktır, onu görmek istiyoruz. Şenol Hoca'ya bir kırgınlığım yok. Bu profesyonel bir ilişki. Şenol Hoca, 1 Haziran'da başlamak için çok diretti. Ancak şu an iki maç var, Langaspor'dan bahsetmiyoruz, Milli Takım'dan bahsediyoruz. Ambleminde Türk bayrağı olan tek kulübüz, bu iki maça kim çıkacak? Yeni hoca belliyken başkasının çıkması normal değil" dedi.

'RIZA, MEHMET, SERGEN PIRLANTA GİBİ İNSANLAR'

© REUTERS / Osman Orsal Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

Orman, ilk tercihlerinin yerli teknik adam olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Sergen Yalçın hepsi pırlanta gibi insanlar. Beşiktaş'a önemli hizmetleri oldu. Teknik direktörlük kararı sevgiye göre olmaz. Bizim tercihimiz yerli bir teknik direktör ama yabancı da olabilir. Şu ana kadar kimseyle görüşme yapmadım. Önümüzdeki haftalardan itibaren görüşmelere başlayacağız. Guti'ye şans vermemiz lazım. Şenol Hoca ile konuşacağız, onu biraz daha yetkilendirmesini isteyeceğiz ve bu şekilde fikrimiz netleşecek. Şenol Güneş'in fikirleri önemli ama bizim karar vermemiz lazım. Beşiktaş hocalığı zor bir görevdir. Yeni hocayı Beşiktaş seçimlerine eşdeğer açıklayacağız. Seçimi kimin kazanacağı belli değil, yeni gelecek yönetime de haksızlık etmemek lazım. Sanırım lig bitmeden seçimi bitiririz."

'TOLGA VE GÖKHAN'LA ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ'

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Tolga Zengin ve Gökhan Töre'nin kıymetli oyuncular olduklarını söyleyen Orman ancak önümüzdeki sezon iki futbolcuyla da çalışmayı düşünmediklerini belirtti.

Orman, "Tolga'yı anormal derecede severim. Gökhan'ı da severim. Bizim takımımızda genç oyuncular var. Tolga gelecek sezon yoksa, genç kalecimiz Utku'nun olmasını doğru buluyorum. Gökhan kendisini göstermek istiyorsa devre arasında neden teklifimizi kabul etmedi? Başka takıma gitmesini istedik. Bir yerde bu ticari bir iş. Gökhan sakatlık süreci geçirdi, faydalı olamadı, bu süreçte ücretini ödedik. Bu iş gönül işinden ziyade ticari bir iş. Şu anda kalede Karius var, ben mümkünse Utku'nun oynamasını istiyorum. Gençlere fırsat vermeliyiz. Biz işe Beşiktaş menfaatleri konusunda bakıyoruz. Tolga'yı yönetim kurulu kadro dışı bıraktı. Tolga gibi kalecinin bize Karius'u aldırmaması lazımdı. Ben hem Tolga'ya hem Karius'a hem de Utku'ya maaş ödüyorum. Tolga'yla ilgili tepkiler oldu, ben hep arkasında durdum. Tolga'nın Beşiktaş'taki misyonu doldu" dedi.

'YABANCI KURALININ DEĞİŞMESİNE KARŞIYIM'

Orman, "Ben yabancı sayısının indirilmesi taraftarı değilim. Yerli oyuncuların oynanması desteklenmeli ama bir yasak gelmesini doğru bulmuyorum. Ne kadar yerli oynatırsanız o kadar fayda edebilir. Belki Ziraat Türkiye Kupası'nda komple yerlilerle oynamak bir fikir olabilir" ifadesini kullandı.