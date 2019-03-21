Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Yabancı sayısı yerine altyapıyı konuşmalıyız

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Milli takım kampında ciddi bir dinamizm var. Hocamızla birlikte oluşan bir sinerji var. Yarınlar adına umutluyum" dedi.
Kasapoğlu, VAR sistemiyle ilgili, "VAR sisteminin işleri kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığını, hakemin esas unsur olduğunu unutmamak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
'YABANCI KURALI TFF'NİN SORUMLULUĞUNDA'
"Yabancı kuralı konusu TFF'nin sorumluluğunda. Onların bu konuda çalışmaları devam ediyor. Yabancı sınırını konuşmak yerine altyapıyı konuşmanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Altyapıda çok güzel modeller var. Altınordu model, Bursaspor modeli… Bunları her alanda artırmamız gerekiyor."
Kasapoğlu, "Türk futbolunun her türlü gelişmeden motive olarak pozitif yönde geliştiğine ve dönüştüğüne inanıyorum" ifadesini kullandı.
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