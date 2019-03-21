Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Yabancı sayısı yerine altyapıyı konuşmalıyız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yıldırım Demirören'in işlerinin yoğunluğu nedeniyle TFF Başkanlığı görevini bıraktığını ifade ederek, "Kendi takdiridir, saygı duyuyoruz" dedi. Kasapoğlu, "Yabancı sayısını konuşmaktansa, altyapıyı konuşmak daha önemli. Altyapı bizim vazgeçilmezimiz olmalı" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Milli takım kampında ciddi bir dinamizm var. Hocamızla birlikte oluşan bir sinerji var. Yarınlar adına umutluyum" dedi.

© REUTERS / Osman Orsal/File Photo Demirören TFF Başkanlığı'ndan istifa etti

Kasapoğlu, eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in istifasıyla ilgili, "Yıldırım Bey başarılı bir yönetim dönemi sonrası işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevi bıraktı. Kendi takdiridir, saygı duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, VAR sistemiyle ilgili, "VAR sisteminin işleri kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığını, hakemin esas unsur olduğunu unutmamak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

'YABANCI KURALI TFF'NİN SORUMLULUĞUNDA'

Yabancı sayısını konuşmaktansa, altyapıyı konuşmanın daha önemli olduğunu belirten Kasapoğlu, "Altyapı bizim vazgeçilmezimiz olmalı" dedi ve ekledi:

"Yabancı kuralı konusu TFF'nin sorumluluğunda. Onların bu konuda çalışmaları devam ediyor. Yabancı sınırını konuşmak yerine altyapıyı konuşmanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Altyapıda çok güzel modeller var. Altınordu model, Bursaspor modeli… Bunları her alanda artırmamız gerekiyor."

Kasapoğlu, "Türk futbolunun her türlü gelişmeden motive olarak pozitif yönde geliştiğine ve dönüştüğüne inanıyorum" ifadesini kullandı.