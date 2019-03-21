Gökhan Töre’den 3 sayfalık ayrılık açıklaması

Futbolcu Gökhan Töre,Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kendisine yönelik kullandığı ifadelere kişisel Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi. Beşiktaş'tan ayrıldığını duyuran Töre, 3 sayfalık paylaşımında kararının gerekçelerini de anlattı.

Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı olan Gökhan Töre, Instagram hesabında yaptığı uzun açıklamayla siyah-beyazlı takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu, yaşananları 3 sayfalık bir paylaşımla takipçilerine aktardı.

Töre'nin açıklamasından şunlar öne çıktı:

"Bugün, gelecek sezon futbol kariyerime Beşiktaş ile devam etmeyeceğimi, şimdiki görev sahibi şahsın (Fikret Orman) ağzından duymuş olduk. Beşiktaş'ın asıl sahibi taraftardır. Sizi seviyorum. Hakkınızı helal edin.

Beşiktaş yönetimi bana; 'Tüm alacaklarını bırak ve yurt dışına git. Türkiye'de kalacaksan da 'Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'e gidemezsin' maddesini sözleşmeye ekleyeceğiz' dedi."



