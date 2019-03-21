Gökhan Töre’den 3 sayfalık ayrılık açıklaması

Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı olan Gökhan Töre, Instagram hesabında yaptığı uzun açıklamayla siyah-beyazlı takımdan ayrıldığını açıkladı.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu, yaşananları 3 sayfalık bir paylaşımla takipçilerine aktardı.
Töre'nin açıklamasından şunlar öne çıktı:
"Bugün, gelecek sezon futbol kariyerime Beşiktaş ile devam etmeyeceğimi, şimdiki görev sahibi şahsın (Fikret Orman) ağzından duymuş olduk. Beşiktaş'ın asıl sahibi taraftardır. Sizi seviyorum. Hakkınızı helal edin.
Beşiktaş yönetimi bana; 'Tüm alacaklarını bırak ve yurt dışına git. Türkiye'de kalacaksan da 'Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'e gidemezsin' maddesini sözleşmeye ekleyeceğiz' dedi."
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