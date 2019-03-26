UFC dövüşçüsü McGregor kariyerine son verdi

Daha önce de genç yaşta emekli olmaya karar veren Dünyaca ünlü İrlandalı karma dövüş (MMA) sporcusu Conor McGregor kariyerine son verdiğini açıkladı.

UFC yıldızı Conor McGregor, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Bugün resmi olarak Karma Dövüş Sanatları' olarak bilinen spordan emekli olmaya karar verdim" dedi.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019

​İrlandalı dövüşçü neden bu yönde bir karar aldığını açıklamadı.

DAHA ÖNCE DE BÖYLE BİR KARAR VERMİŞTİ

30 yaşındaki McGregor, Nisan 2016'da da Twitter üzerinden genç yaşta emekli olmaya karar verdiğini açıklamıştı ancak organizatörler tarafından Nate Diaz'la daha önce planlanan maça çıkma zorunluluğu tartışmaları başlattığından dolayı kararını değiştirmişti.

I have decided to retire young.

Thanks for the cheese.

Catch ya's later. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 19, 2016

​OLAYLI MAÇTAN MAĞLUP ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz ekim ayında McGregor, Dağıstanlı dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a mağlup olmuştu. Mücadelenin bitmesiyle birlikte iki dövüşçü ve antrenörler arasında arbede yaşanmıştı. Karşılaşmanın ardından Nurmagomedov, Conor McGregor'un kendisine, dinine, ülkesine ve ailesine hakaret ettiğini söylemişti. McGregor daha sonra Khabib Nurmagomedov'a rövanş teklifinde bulunmuş fakat Nurmagomedov bu teklifi geri çevirmişti.