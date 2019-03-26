Salah'ın annesi: Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım

Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın, Dubai'da bulunduğu sırada Hindistanlı bir kızın kendisine sarılma fotoğrafını gören annesinin yaptığı yorumu paylaştı.
İngiliz polisi Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah'ın annesiyle yazışması
Salah, Instagram hikâyelerde annesiyle WhatsApp yazışmalarını paylaştı. Paylaşımda Salah annesi şu ifadeleri kullanıyor: Bu ne? Aman Allah'ım. Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım."
Paylaşımda Salahın sadece gülücükleri göndererek annesine cevap verdiği görülüyor.
رسميا— ارحـــيـم أل فــريــث /Arhim AL freth (@Arhim__aldrya) March 24, 2019
الأخلاق تفسخ عقدها مع محمد صلاح pic.twitter.com/SbtYTWPMsL
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