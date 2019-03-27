Venezüella Milli Takımı'nı forma yerine yürüyüş tişörtüyle sahaya çıkarmışlar

Katalonya ile hazırlık maçı yapan Venezüella Milli Takımı'nın forma yerine üzerine logo ve numara basılmış yürüyüş tişörtleriyle sahaya çıktığı belirtildi.

İtalyan forma tedarikçisi Givova, Venezüella Milli Takımı'na maç için forma yetiştiremeyince çareyi Fransız spor perakendecisi Decathlon'dan aynı renkte yürüyüş tişörtleri satın almakta buldu.

Markanın etiketini kesen Givova, tişörtün üzerine de takımın logosunu ve oyuncuların numaralarını bastırdı. Tedarikçi firma, kendi adını basmayı da ihmal etmedi.

Maçın ardından Venezüellalı oyuncu Tomas Rincon sosyal medyadan duruma tepki gösterdi. Rincon, "Givova, sizden milli formamıza ve ekip üyelerimize saygı bekliyoruz. Bu ayıp" dedi.

Givova le exigimos máximo respeto a nuestra camiseta nacional y a cada integrante del equipo.



No tener camisas para jugar hoy y estampar unas que compraron es lamentable, lo de ustedes es vergonzoso. pic.twitter.com/QzeZQXeVe2 — Tomás Rincón (@TomasRincon5) March 25, 2019

​DECATHLON: SPONSOR DEĞİLİZ

Decathlon da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezüella futbol takımının sponsoru değiliz" ifadelerine yer verdi.

Decathlon'un çok bilinen markalarından ‘Quechua'ya ait olan ve pek çok renk seçeneği bulunan yürüyüş tişörtleri Avrupa'daki mağazalarda yaklaşık 8 Euro'ya satılıyor.

Maç forma skandalıyla gündeme gelirken, Venezüella da sahadan 2-1 yenik ayrıldı.