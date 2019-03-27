Bayern Münih rekor bonservisle Lucas Hernandez'i transfer etti

Yeni sezonda kadrosunda köklü değişiklikler yapması beklenen Bayern Münih, ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Bavyera ekibi, Atletico Madrid'de forma giyen Fransız sol bek Lucas Hernandez'i 80 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Hem stoper hem de sol bek olarak forma giyebilen 23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık kontrat yapılırken, 1 Temmuz 2019'da Alman ekibine katılacak.

2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı kadrosunda bulunan Hernandez, Horozların formasını 15 kez terletti.