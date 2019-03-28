İptal edilmişti: Türk ve Kırım futbol takımları tarihte ilk kez karşılaştı

Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı Genel Başkanı Ünver Sel, bir Kırım futbol takımının tarihte ilk kez İstanbul’da bir Türk takımıyla karşılaştığını belirtti.

Sputnik’e konuşan Sel, “TFF, Dışişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine Kızıltaş-İstanbulspor maçını iptal edince Kırım takımının, İstanbul’un diğer bir ekibi olan Küçükçekmecespor ile maçını organize ettik. Kırımlılar maçı 3-1’lik skorla kazandı. Kızıltaş ve Küçükçekmecespor, kardeş takımlar oldular. Küçükçekmece Kırım’a maç oynamaya davet edildi. Karşılıklı hediyeler verildi” açıklamasında bulundu.

Sel, maçın yoğun ilgi gördüğünü de sözlerine ekledi.

Daha önce İstanbulspor ve Kızıltaş arasında oynanması gereken maç hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edilmişti.

Ünver Sel, maçın, Ukrayna hükümetinin başvurusu üzerine Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye Futbol Federasyonu’na bildiriminin sonucu iptal edildiğini söylemişti.