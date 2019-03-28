Beşiktaş Başkanı Orman: Malezya'da taksiye bindim, Türkiye'den geldiğimi söyleyince adam hemen 'Beşiktaş' dedi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman katıldığı bir açılışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Forma satışının bedelsel durumu Asya'da önemli değil. Forma fiyatımız belli. Oraya gönderiyorsunuz ve nakliyesi belli. 10 bin tane satsanız takımın bir uçağı ödeniyor. Önemli olan Beşiktaş'ın popülariterliği. Bizim için en önemli tarafı o. Onları sağlarsak bir süre sonra 10 binin bize kazancı küçük olarak görünürken, 100 bin-300 bin konulşulduğunda elle tutulur hale gelebilir. Beşiktaş dünyada herkesin bildiği bir kulüp. Malezya'da taksiye bindim, Türkiye'den geldiğimi söyleyince adam orada hemen 'Beşiktaş' dedi. Acayip hoşuma gitti."
'KAMPA GİDİP DÜNYA KADAR PARA HARCIYORUZ'
"Takımın gitmesi, dönmesi, kalması ve kamp yapması çok para. Her şeyden önce bu ülkenin dövizi önemli. Bu dövizleri buraya getirmek için emekler döküyoruz. Dövizin hareketli olduğu dönemlerde büyük fedakarlıklarla geliyor. Biz kampa gidip dünya paralar harcıyoruz. Gittiğimiz kamplarda iki önemli taraf var. Birisi hazırlık için takımın kondisyon yüklenmesi ve ikincisi maç organizasyonu. İlk etapta bunların ayrı bir popülaritesi oluyor. Epey uğraştığımız bir projeydi. Finansmandan dolayı yapamadık. Şimdi iyi bir yatırımcımız var, onlar da taşın altına elini koydular. Güzel tesisler yapıyoruz. İnşallah yaz kampının ilk dönemini orada yapmak istiyoruz. Her kulübün gitmesi lazım. Bir tek bize etkisi yok. Yavaş yavaş bence Antalya gibi bir yeri Bolu, Düzce gibi yerde oluşturma imkanı var. Biz bu ülkenin takımıyız. Ülkemize de faydamız olacağını düşünüyoruz."
'ŞENOL HOCA TAKIMDAKİ EN YETKİLİ KİŞİ'
Orman, A Milli Takım'a 2 maçta özgüven geldiğini belirterek, şunları söyledi:
"Gayretli bir futbol da geldi. İki farklı skor alınmasıyla hem Türk halkının bakış açısında hem de özgüvende artı geldiğini düşünüyorum. Buna en çok ihtiyacı olan orada oynayan oyuncular. Takım olma güvenini kazanan bir milli takım olursa Türkiye Fransa'ya zor bir rakip olur. Biz zor maçlar oynadık. Futbol kağıtta kazanılan bir oyun olsa ben her maçı kazanırım ama sahada oynanıyor. Zor bir iş milli takım hocalığı. Değişik oyuncular alıp takım oluşturmaya çalışıyorsunuz. Milli takımın başarılı olduğu dönemlere bakarsak bir takımdan çok oyuncular gelir. Milli takım o durumda değil şu an. Eskiden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çoğunluğu oluştururdu. Şimdi Avrupa'dan gelen oyuncular oluşturuyor."
'İNŞALLAH CENK İLE BURAK İLERDE BERABER OYNARLAR'
Futbolda Şenol Güneş ile oynanılan bir futbol düzeni olduğunu söyleyen Orman, "Devamlı atak yapan keyifli maçların olduğu bir düzen var. Yeni hocayla bu değişebilir. Birazcık da sezon sonuna yaklaşınca hoca işleri belli olur. Hoca olayı kongreden sonra netleşecek. Biz bugün bir hoca atayabiliyorsak Şenol Güneş'in sözleşmesini niye uzatmadık. Aday olacak başkaları çıkabilir, onların da fikirleri olur" dedi.
'ŞU AN SEÇİM KONUŞACAK DURUM YOK'
Beşiktaş'ta daha seçim sürecine girmediklerini vurgulayan Orman, "Farkındaysanız seçim süreci yaşamıyoruz. Sakin bir süreç yaşıyoruz. Açıkçası Beşiktaş Futbol Takımı'nın aldığı skorlarla seçim havasına girdi. Şu an seçim konuşacak durum yok. Zamanı gelince konuşuruz" açıklamasında bulundu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)