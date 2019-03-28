Amedsporlu Çalar'ın ömür boyu men cezası 20 maça indirildi

TFF Tahkim Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 20 maç men cezasına çevirdi.
PFDK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan maçta rakip takım futbolcusuna yönelik saldırılarından dolayı Diyarbakır ekibinin oyuncusu Çalar'a 4 yıl müsabakalardan men cezası vermiş, yaptırım süresinin 3 yılı aşması sebebiyle ceza sürekli hak mahrumiyetine dönüşmüştü.
Tahkim Kurulu sürekli hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 33 yaşındaki futbolcuya 20 maç men cezası verdi. Çalar'a verilen 25 bin lira para cezası da onandı. Cezanın ertelenmesi talebi ise kurul tarafından reddedildi.
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