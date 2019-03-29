Messi'nin kariyerindeki en iyi gol seçildi

Barcelona taraftarları, dünya yıldızı Lionel Messi'nin kariyerinde attığı en iyi golü oyladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Arjantinli futbolcunun attığı yüzlerce golden 2006-2007 sezonu Getafe'ye İspanya Kral Kupası yarı finalinde kaydettiği gol, 15 yıllık kariyerinde attığı en güzel gol seçildi.

And the Barça Best Goal Ever is….🥁🥁🥁 pic.twitter.com/MMhis02OZg — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 28, 2019

​O tarihte 19 yaşında olan Messi, orta saha çizgisinin solundan hareket ederek önüne gelen herkesi çalımladı ve tarihe geçecek güzellikte bir gol kaydetti.

Messi'nin sadece Barcelona kariyerinde 591 golü bulunuyor.