Nurmagomedov: McGregor’un dövüşü bıraktığına inanmıyorum, o kıskanç bir eş gibi

UFC şampiyonu Rus karma dövüşçü Khabib Nurmagomedov, kariyerine son verdiğini söyleyen ve birlikte olaylı bir maç geçirdikleri İrlandalı karma dövüşçü Conor McGregor’u bir erkeğin sahip olduğu kıskanç bir eşe benzetti. Nurmagomedov, McGregor’un dövüşü bıraktığına da inanmadığını ifade etti.

© AP Photo / John Locher UFC dövüşçüsü McGregor kariyerine son verdi

UFC şampiyonu Nurmagomedov, Moskova'daki Plehanov Ekonomi Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Nurmagomedov McGregor hakkında şu ifadeleri kullandı:

"O karar değiştiren türden biri. Yarın da geri döndüğünü açıklar, herkes de bu haberi yazar. UFC ile sözleşme konusunda anlaşamayıp dövüşü bırakırsa kaybedeceklerini anlamaları için baskı yapmak istiyor. Bu, UFC ile görüşmeler uğruna yürütülen bir politika. Ben de onlarla müzakere etmenin zor olduğunu biliyorum. UFC'nin patronları gelip: Evet, ‘senin için durum böyle' derler. Conor ayrıca bir erkeğin sahip olduğu kıskanç bir eş gibi."

Daha önce de genç yaşta emekli olmaya karar veren dünyaca ünlü İrlandalı karma dövüş (MMA) sporcusu Conor McGregor kariyerine son verdiğini açıklamıştı.

© AFP 2019 / KAZUHIRO NOGI Nurmagomedov, Godzilla ile 'karşı karşıya'

McGregor, ekim ayında Dağıstanlı dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a mağlup olmuştu. Mücadelenin bitmesiyle birlikte iki dövüşçü ve antrenörler arasında arbede yaşanmıştı. Karşılaşmanın ardından Nurmagomedov, Conor McGregor'un kendisine, dinine, ülkesine ve ailesine hakaret ettiğini söylemişti. McGregor daha sonra Khabib Nurmagomedov'a rövanş teklifinde bulunmuş fakat Nurmagomedov bu teklifi geri çevirmişti.