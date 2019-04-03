Arda Turan: Bu adamlık lafı biraz cinsiyetçilik işine doğru gitti, sevmemeye başladım

© Fotoğraf : DHA Arda Turan- Berkay Şahin kavgasında ilk duruşma

Arda Turan, CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunduğu 'Buket Aydın ile 40' programının konuğu oldu. Arda, Fatih Terim ile telefonda yaptığı görüşmeyi, milli takımda yaşananları, popçu Berkay ve eşi ile yaşanan süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın ''Algı oluşturmaya çalışanlar oluyor. Seçimden çıktık. Siz de bir sürü eleştiri alıyorsunuzdur" sözlerine Buket Aydın "Linç deyince sizi anlayabilecek isimlerden bir tanesiyim" şeklinde karşılık verdi.

Arda Turan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— 100 kere milli takımda oynamış, 450-500 maça yaklaşan ve 15 kupa kazanmış bir oyuncuyu en başarılılardan biri olarak görürüm. Neden Başakşehir? Barcelona'dan sonra 5-6 teklif vardı ama hayali olan Başakşehir'e geldim. Ligin en büyük şampiyonluk adayıyız".

'KARİYERİNDE BU NOKTAYA GELMİŞ OYUNCU ARKADAŞLARINDAN ETKİLENMEZ'

-Bu kadar başarılıyken, kimse arkadaşların yüzünden başarılısın demedi. İşler sıkıntıya düşünce böyle düşünüyorlar. Benim sofram hep kalabalıktır. Kariyerinde bu noktaya gelmiş oyuncu arkadaşlarından etkilenmez.

— Galiba biraz agresifliğim var. Aslında basında göründüğü kadar agresif değilim, ama biraz agresifliğim var. Bunları düzeltmek için işte davranış bilimi hocasına da gidiyorum. Sağ olsun, Emre Hocaya gidiyorum, fikir danışıyorum. Daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Tabii o kadar çok bir şeyle muhatap oluyoruz ki, o kadar çok müdahale, o kadar çok olmayan şey karşımıza geliyor ki… İzah, izah, izah, izah. E sonunda bir yerde de patlıyorsun. Ama yani burada yüzde 50 — 50. Biraz benim de hatalarım var. Ama yüzde ellilik kısmında karşıya top atalım biraz, adaletli olsun.

Buket Aydın ile '40'ın konuğu Arda Turan

"Berkay ve eşi ile aranızda ne geçti? O gece yaşananlardan dolayı pişman mısınız?" https://t.co/BMsMOlQ2Tt pic.twitter.com/sKuTjVu9nL — CNN TÜRK (@cnnturk) 3 Nisan 2019

— Dava sürecinde olduğu için bu konularla ilgili konuşmam normal değil. Ama orada barda iki erkek arasında yaşanan tartışma hoş değil tabii ki. Bir hata, yanlışlık var. Hastane işi de göründüğü gibi değil. Gayet normal bir konuşmaydı. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceğim tek şey şu; ben hayatım boyunca hiç kimsenin eşi ile alakalı böyle bir ahlaki durum içerisinde olmadım. Böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle, asla ve asla yoktur.

Buket Aydın ile '40'ın konuğu Arda Turan

"Adamlık ne demek? Sizin lügatınızda kime adam denir?" https://t.co/BMsMOlQ2Tt pic.twitter.com/JUdTJop6mr — CNN TÜRK (@cnnturk) 3 Nisan 2019

'BU ADAMLIK LAFI BİRAZ CİNSİYETÇİLİK İŞİNE DOĞRU GİTTİ'

— Bir defa benim böyle bir lügat oluşturma, sözlük oluşturma bir çabam yok, böyle bir durumum yok. Bu adamlık lafı da böyle biraz cinsiyetçilik işine doğru gitti. Bunu da artık açıkçası sevmemeye başladım, kullanmıyorum. Halbuki neydi? Toplum nazarında, kurallarda yazmayan, örfümüz, adetimiz, inandığın doğrunun peşinden gitmek, doğru ve dürüst olmaktı.