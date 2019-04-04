McGregor'dan ringe geri dönüş sinyali: Yoluma devam etmek istiyorum

© AP Photo / John Locher UFC dövüşçüsü McGregor kariyerine son verdi

Conor McGregor, ABD'de katıldığı bir televizyon programında Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan bir karşılaşma için görüşmeler yaptığını bildirdi.

Ünlü dövüşçü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Her inançtan ve kökenden hayranlarımla birlikte yoluma devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

MGregor ayrıca, "İnançlar bizleri en iyi halimize kavuşmamız için zorlar. Dünyamız bir tane ve hepimiz için var. Octagon'da görüşürüz" dedi.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 Nisan 2019

​İki adet Ultimate Fighting Championship (UFC) şampiyonluğuna sahip olan McGregor, iki hafta önce yine Twitter hesabından yaptığı emeklilik ilanıyla hayranlarını şaşkınlığa uğratmıştı.