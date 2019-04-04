McGregor'dan ringe geri dönüş sinyali: Yoluma devam etmek istiyorum

Ünlü dövüşçü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Her inançtan ve kökenden hayranlarımla birlikte yoluma devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
MGregor ayrıca, "İnançlar bizleri en iyi halimize kavuşmamız için zorlar. Dünyamız bir tane ve hepimiz için var. Octagon'da görüşürüz" dedi.
I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 Nisan 2019
All faiths challenge us to be our best selves.
It is one world and one for all ❤️
Now see you in the Octagon.
İki adet Ultimate Fighting Championship (UFC) şampiyonluğuna sahip olan McGregor, iki hafta önce yine Twitter hesabından yaptığı emeklilik ilanıyla hayranlarını şaşkınlığa uğratmıştı.
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