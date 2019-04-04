UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması sonrasında ciddi sıkıntılar yaşayan ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmama riski ile karşı karşıya olan Fenerbahçe'nin maddi kaynak yaratmak için hazırladığı "Fener Ol" projesi resmen başladı.

"Fener Ol" projesi her ne kadar 1 milyar TL'lik uzun vadeli bir proje olsa da ilk hedef kısa vadede UEFA anlaşmasına uyabilmek, bunun için de 350 ila 500 milyon TL arası kaynak yaratmak. UEFA'nın da onayıyla gerçekleştirilecek organizasyonda amaç, eksi 65 milyon euro'luk bakiyeyi kapatmak.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: AYDINLIK GELECEĞE GİDEN HAREKET

Sabah saatlerinde, 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor maçı sonrasında İstanbul'a dönmek üzere karayoluyla Trabzon Havalimanı'na giden Fenerbahçe kafilesine Trabzon'un Sürmene ilçesinde silahlı saldırı gerçekleştirenlerin tam 5 yıldır bulunamamasını, protesto etmek için FB TV, resmi site, Twitter ve Instagram hesaplarını kapatan Fenerbahçe, 19.07 itibariyle tüm hesaplarını erişime açtı.

Fenerbahçe Kulübü'nden günün ilk paylaşımında yapılan açıklamada, "Fenerbahçe tarihinin en karanlık günlerinden birinde, aydınlık geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz. Sen varsan Fenerbahçe yenilmez, unutma! Desteğinle yarınlarımıza umut, geleceğimize #FENEROL" denildi.

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Fenerbahçe, mali anlamda kulübü maddi açıdan ayağa kaldıracak ‘Fener Ol' kampanyası için "Fener Ol" projesi için yeni bir internet sayfası oluşturdu. "fenerbahce.org/fenerol" adresinde "Kulübümüzün içinde bulunduğu zorlu süreçten aydınlık yarınlara kavuşması için hep birlikte omuz omuza bir mücadele başlatıyor ve 'FENER OL' diyoruz" ifadeleri kullanılırken, kampanyaya katılmak isteyen taraftarlar için ödeme yöntemleri ise "Kredi kartı, EFT/Havale, SMS-Kısa Mesaj, PTT Şubeleri" olarak gösterildi.

FBTV'de kulübün kuruluş yılına ithafen saat 19.07'de başlatılan "1 yılda 1 milyar lira" kampanyasının tanıtımına Başkan Ali Koç ve yöneticilerin yanı sıra Sarı-Lacivertli renklere gönül vermiş pek çok ünlü isim katılıyor.