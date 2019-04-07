Drogba: Buraya dönmek benim için çok özel

Sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçı Türk Telekom Stadı'nda takip eden Drogba, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
'BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM'
Drogba, Galatasaray'ın ligde gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin çok önemli olduğunu aktararak, "Hiçbir maç kolay değil ama şampiyonluk mücadelemizi sürdürebilmek için bu derbiden iyi sonuç almamız gerekiyor. Bugün iyi bir oyun sergileyerek iyi bir galibiyet aldık. Bu tür maçlarda böyle sonuçlar alabilmek önemli" diye konuştu.
'BEDAVA OYNAYABİLECEĞİMİ SÖYLEDİM'
Galatasaray'ın gelenekleri olan tarihi bir kulüp olduğunu vurgulayan Didier Drogba, "Her zaman da böyle kalacak. Oyuncular gelir geçer, ama bu kulüp ve taraftarı büyüyerek kalmaya devam eder. Galatasaray'ın geleceği konusunda en ufak bir endişem yok. Her şey iyi gidecektir" değerlendirmesinde bulundu.
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