Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu’na Kenya damgası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu’nda şampiyonlar belli oldu.
Erkeklerde Kenyalı Benard Negno 59 dakika 56 saniyelik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda da şampiyon yine bir başka Kenyalı atlet oldu. Ruth Chepngetich, 1 saat 5 dakika 30 saniyelik derecesiyle kadınlarda şampiyonluğa ulaşırken, bu süre aynı zamanda kadınlarda parkur rekoru olarak da dikkat çekti.
Bir İstanbul Yarı Maratonu'nun daha sonuna geldik. Dereceye giren sporcularımıza ödüllerini takdim ettik.— Dr. Hayri BARAÇLI (@hayribaracli) April 7, 2019
Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. pic.twitter.com/oCzQkFNmv2
Kadınlarda ikinciliği 1 saat 6 dakika 33 saniyeyle Kenyalı Dorcas Tuitoek, üçüncülüğü ise 1 saat 6 dakika 45 saniyelik derecesiyle Ethiyopyalı Helen Tola elde etti.
Yarı maratonda yarışan Türk atletlerin de dereceleri merak konusuydu. Kenya asıllı Türk atlet Ali Kaya, 1 saat 58 saniyelik derecesiyle yarışmayı 6. sırada tamamladı. Bir diğer Kenya asıllı Türk atlet Aras Kaya ise 1 saat 2 dakika 21 saniyelik derecesiyle 12. oldu.
Türk kadınlar kategorisinde Yasemin Can ilk sırada yer alırken, Fadime Çelik ikinci, Fatma Arik ise üçüncü olarak tamamladı.
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