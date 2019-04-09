Sümeyye Boyacı, ABD'den altın madalya ile dönüyor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Indianapolis kentinde düzenlenen ve 19 ülkeden 160 sporcunun katıldığı organizasyonda Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalya kazandı.
Organizasyonun yapıldığı Indianapolis kentinde yaşayan Türk vatandaşların yarışlarda 16 yaşındaki sporcuyu yalnız bırakmadığı belirtildi.
BAKAN KASAPOĞLU, BOYACI'YI TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ABD'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.
Dünya Paralimpik Yüzme Serisi’nde altın madalya kazanan milli sporcumuz Sümeyye Boyacı’yı canıgönülden kutluyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/VSTd0nJIQN— Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 8 Nisan 2019
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