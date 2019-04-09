Sümeyye Boyacı, ABD'den altın madalya ile dönüyor

© AA / Türkiye Güreş Federasyonu Türk milli güreşçi Buse Tosun'dan altın madalya

Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde altın madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Indianapolis kentinde düzenlenen ve 19 ülkeden 160 sporcunun katıldığı organizasyonda Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalya kazandı.

Organizasyonun yapıldığı Indianapolis kentinde yaşayan Türk vatandaşların yarışlarda 16 yaşındaki sporcuyu yalnız bırakmadığı belirtildi.

BAKAN KASAPOĞLU, BOYACI'YI TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ABD'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.