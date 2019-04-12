Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti

Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz.



Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu’ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.



Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/6UXcSWIvKR