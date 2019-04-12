Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti

Fenerbahçe, resmi televizyonu FB TV'den Can Bartu'nun hayatını kaybettiği haberi doğruladı.
Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu’yu kaybettik." ifadelerine yer verildi.
Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 11, 2019
Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu’ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.
Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/6UXcSWIvKR
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