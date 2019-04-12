Bakan Kasapoğlu'ndan Can Bartu için başsağlığı mesajı

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu'nun aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Seni unutmayacağız Sinyor."
Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Can Bartu’nun aramızdan ayrıldığını üzüntüyle ögrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Seni unutmayacağız Sinyor. pic.twitter.com/Elq5U0HoOR— Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) April 11, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)