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19:21 12 Nisan 2019
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    Can Bartu'nun ardından İtalyan futbol siteleri: 'Klası doğuştandı, gerçek bir sportmendi'

    Can Bartu'nun ardından İtalyan futbol siteleri: 'Klası doğuştandı, gerçek bir sportmendi'

    © AA /
    Spor
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    83 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun efsanevi ismi Can Bartu, 1961-1967 yılları arasında 3 farklı takımda oynadığı İtalya'da da anılıyor.

    Can Bartu
    © AA /
    Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti
    BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre İtalya'nın Fiorentina, Venezia ve Lazio takımlarında oynayan Can Bartu'nun ölüm haberine, bu takımların taraftar siteleri de yer verdi.

    Fiorentina takımıyla ilgii haberler veren FiorentinaNews sitesi, Bartu'nun ölümünü, "Fiorentina, Boğaz'ın Sivori'si Can Bartu'nun ölümüne ağlıyor" başlıklı bir haberle duyurdu.

    Haberde, Bartu'nun Fiorentina'da oynayan ilk Türk futbolcu olduğu belirtildi. Can Bartu için "Doğuştan gelen klası nedeniyle Boğaz'ın Sivori'si olarak da anılıyordu" denildi. (Arjantin asıllı İtalyan milli futbolcu Enrique Omar Sivori, 1961 yılında Avrupa'da yılın futbolcusu ödülünü kazandı. Sivori ayrıca Mart 2004'te FIFA tarafından verilen ve Pele'nin seçtiği yaşayan en büyük 125 futbolcusu ödülü olan FIFA 100'e seçildi. Sivori de 2005 yılında 69 yaşında iken kanser sonucu hayatını kaybetmişti.)

    Fiorentina taraftar sitesi Fiorentina.it de haberinde Bartu'nun "ailesi ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerini" iletti.

    YARISI LAZİO YARISI FENERBAHÇE RENKLERİNDE FORMA

    Lazio'nun taraftar sitesi "La Lazio Siamo Noi" (Lazio Biziz), Can Bartu'yla ilgili haberinde "Fenerbahçe'nin efsanevi orta saha oyuncusu Can Bartu hayatını kaybetti" diye yazdı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
    © AA /
    Bakan Kasapoğlu'ndan Can Bartu için başsağlığı mesajı
    Haberde Bartu "gerçek bir sportmen" olarak nitelendirildi, hem futbol hem de basketbol oynadığı vurgulandı.

    Bartu'nun 1964-1967 arasında Lazio formasıyla 46 maçta 4 gol attığı, 2013'te Lazio'nun menajeri Maurizio Manzini'nin Bartu'ya yarısı Fenerbahçe yarısı Lazio renklerinde bir forma hediye ettiği de hatırlatıldı.

    İtalyanca yayın yapan futbol siteleri "90min" ve "calcioweb" de Can Bartu'nun ölüm haberine yer verdi.

    Calcioweb.eu sitesi haberi "Türkiye, futbol yasta: Efsanevi bir figür öldü" başlığıyla yayımladı.

    UEFA: TÜRK SPOR CAMİASI CAN BARTU'YA AĞLIYOR

    UEFA'nın İtalyanca sitesinde de Can Bartu'nun ölümü "Türk sporu Can Bartu'ya ağlıyor" başlıklı bir metinle duyuruldu.

    Can Bartu'nun futbol ve basketbol kariyerindeki başarıları sıralandıktan sonra "Ayrıca İstanbul'daki 2009 UEFA Kupası finali elçisiydi" denildi.

    UEFA, "Türkiye ve Fenerbahçe'nin efsanevi şampiyonu" diye nitelediği Bartu'nun İtalyan taraftarlar tarafından "Sinyor Bartu" olarak anıldığını da hatırlattı.

    Etiketler:
    Fiorentina, UEFA, Lazio, FIFA, Can Bartu, İtalya, Türkiye
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