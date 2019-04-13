'Sinyor' Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı

83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için Ülker Stadı'nda veda töreni düzenlendi.

Bartu'nun Türk ve Fenerbahçe bayraklarına sarılı naaşı, Fenerbahçeli futbolcuların omuzlarında, taraftarların alkışları eşliğinde Ülker Stadı'nda saha içinde oluşturulan platforma getirildi.

BERABER SAF TUTTULAR

Veda töreninde bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, Can Bartu'nun hayatından kesitlerin yer aldığı video izletildi. Özellikle Can Bartu'nun son videosu sonrasında gözyaşları sel oldu.

Statta Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları aynı tribünlerde Can Bartu'yu uğurlamak üzere saf tuttu.

Törene siyasetten spora pek çok isim katıldı.

Törende Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, futbolcu Volkan Demirel kürsüde konuşma yaptılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartu'nun ailesi ve Fenerbahçe camiasına taziyelerini iletti.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını kazanan Ekrem İmamoğlu da veda törenine katıldı.

Türk Futbolu seni unutmayacak Sinyor…

Spor camiasında centilmenliği ile iz bırakan Sevgili Can Bartu'yu Fenerbahçe Stadı'nda düzenlenen tören ile uğurladık, mekanın cennet olsun. pic.twitter.com/vD5r0kBzGi — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 13 Nisan 2019

​ALİ KOÇ: ACIMIZIN TARİFİ YOK

Kulüp başkanı Ali Koç, Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir efsaneyi kaybettiklerini vurgulayarak, "Acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyor ve saygıyla selamlıyorum. Örnek kişiliği, asil duruşu, müthiş zekası, beyefendiliği, lafını esirgemeyen dobra karakteri, eşsiz başarıları ve tüm temsil ettikleriyle efsane olmuş büyük bir Fenerbahçeliyi kaybettik. Acımızın tarifi yok. Fenerbahçe'nin ve tüm Türkiye'nin başı sağolsun" diye konuştu.

Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ, törendeki konuşmasında takıma doğru dönerek, yarın yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe maçını hatırlattı. Arığ, "Son olarak yarınki derbi için bir şeyler söylemek istiyorum. Lütfen yarın Mehmetçik Basri, Lefter ve Can gibi layık olun bu taraftara" dedi.

Yapılan konuşmalar ve duanın ardından Bartu, Ülker Stadı'na son kez veda etti. Can Bartu'nun cenazesi, Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde götürüldü. Bartu'nun cenazesi, burada kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.