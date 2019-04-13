'Sinyor' Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı

Bartu'nun Türk ve Fenerbahçe bayraklarına sarılı naaşı, Fenerbahçeli futbolcuların omuzlarında, taraftarların alkışları eşliğinde Ülker Stadı'nda saha içinde oluşturulan platforma getirildi.
BERABER SAF TUTTULAR
Veda töreninde bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, Can Bartu'nun hayatından kesitlerin yer aldığı video izletildi. Özellikle Can Bartu'nun son videosu sonrasında gözyaşları sel oldu.
Törene siyasetten spora pek çok isim katıldı.
Törende Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, futbolcu Volkan Demirel kürsüde konuşma yaptılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartu'nun ailesi ve Fenerbahçe camiasına taziyelerini iletti.
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını kazanan Ekrem İmamoğlu da veda törenine katıldı.
Türk Futbolu seni unutmayacak Sinyor…— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 13 Nisan 2019
Spor camiasında centilmenliği ile iz bırakan Sevgili Can Bartu'yu Fenerbahçe Stadı'nda düzenlenen tören ile uğurladık, mekanın cennet olsun. pic.twitter.com/vD5r0kBzGi
ALİ KOÇ: ACIMIZIN TARİFİ YOK
Kulüp başkanı Ali Koç, Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir efsaneyi kaybettiklerini vurgulayarak, "Acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyor ve saygıyla selamlıyorum. Örnek kişiliği, asil duruşu, müthiş zekası, beyefendiliği, lafını esirgemeyen dobra karakteri, eşsiz başarıları ve tüm temsil ettikleriyle efsane olmuş büyük bir Fenerbahçeliyi kaybettik. Acımızın tarifi yok. Fenerbahçe'nin ve tüm Türkiye'nin başı sağolsun" diye konuştu.
Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ, törendeki konuşmasında takıma doğru dönerek, yarın yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe maçını hatırlattı. Arığ, "Son olarak yarınki derbi için bir şeyler söylemek istiyorum. Lütfen yarın Mehmetçik Basri, Lefter ve Can gibi layık olun bu taraftara" dedi.
Yapılan konuşmalar ve duanın ardından Bartu, Ülker Stadı'na son kez veda etti. Can Bartu'nun cenazesi, Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde götürüldü. Bartu'nun cenazesi, burada kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
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