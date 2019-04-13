Vodafone Park’ta Ekrem İmamoğlu'na tezahürat

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı öncesi, siyah-beyazlı taraftarlar, stadyum dışında henüz mazbatası verilmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek tezahüratında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı @ekrem_imamoglu Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını izlemek üzere geldiği Vodafone Park'ta taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.https://t.co/p8HtTdyArL pic.twitter.com/0AeqOYJVXi— TÜRKİYEM TV (@tturkiyemtv) April 13, 2019
Beşiktaş taraftarları, Vodafone Park Arena stadının önünde “İmamoğlu oley” şeklinde slogan attı. Beşiktaş taraftarı maç esnasında ise “Mazbatayı ver, mazbatayı ver, İmamoğlu’na mazbatayı ver” tezahüratı yaptı.
Mazbatayı ver mazbatayı ver İmamoğlu’na mazbatayı ver pic.twitter.com/4kNZgcbw7T— tolqa (@1903thief) April 13, 2019
Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan İmamoğlu, "Beşiktaş’ın ev sahipliğinde Beşiktaş taraftarının muhteşem coşkusuna ortak olmak çok güzel" dedi.
Beşiktaş’ın ev sahipliğinde Beşiktaş taraftarının muhteşem coşkusuna ortak olmak çok güzel. İstanbul’un çok değerli kulüpleri ile İBB olarak çok ortak çalışmamız olacak. Tüm kulüplerimize başarılar dilerim. pic.twitter.com/RKyNmZ8c1U— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) April 13, 2019
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