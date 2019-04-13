Vodafone Park’ta Ekrem İmamoğlu'na tezahürat

Beşiktaş’ın ev sahipliğinde Beşiktaş taraftarının muhteşem coşkusuna ortak olmak çok güzel. İstanbul’un çok değerli kulüpleri ile İBB olarak çok ortak çalışmamız olacak. Tüm kulüplerimize başarılar dilerim. pic.twitter.com/RKyNmZ8c1U