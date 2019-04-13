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22:55 13 Nisan 2019
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    Spor Toto Süper Ligi’nde Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park’ta karşılaştı

    Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

    © AA / Salih Zeki Fazlıoğlu
    Spor
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    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i evinde 2-1 yenen Beşiktaş, rakibini 6 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

    Rakibine son olarak 2015-2016 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0'lık skorla üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamamıştı.

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    Beşiktaş, son galibiyetinin ardından Medipol Başakşehir ile yaptığı 6 maçta 3'er beraberlik ve yenilgi almıştı.

    Medipol Başakşehir ile 24. resmi karşılaşmasını yapan Beşiktaş, turuncu-lacivertli ekibi 5. kez yendi.

    İki ekip arasında 22'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynanan 24 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir kazanırken, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

    Rekabette Medipol Başakşehir 29, Beşiktaş ise 27 gol attı.

    Beşiktaş ayrıca, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 17 resmi maçta 3. kez galibiyet almayı başardı. 

    LİGDE RAKİBİNİ 5. KEZ MAĞLUP ETTİ

    Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e Süper Lig'de 5. kez üstünlük kurdu.

    İki ekip arasında oynanan 22 lig maçında Medipol Başakşehir 6 galibiyet alırken, 11 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

    Siyah-beyazlı ekip ligde rakibi karşısında 25 gole ulaşırken, turuncu-lacivertliler 26 gol kaydetti.

    EVİNDE 4. GALİBİYET

    Medipol Başakşehir'i 11. kez konuk eden siyah-beyazlılar, evinde rakibini 4. kez yendi.

    İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, 6'sı BJK İnönü Stadı, 3'ü Vodafone Park, birer tanesi Başakşehir Fatih Terim Stadı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olmak üzere 11 lig maçında siyah-beyazlı ekip rakibine bir kez mağlup olurken, 6 müsabakadan beraberlikle ayrıldı.  

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    Karşılaşmayı, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile izledi.

    Etiketler:
    TFF, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fikret Orman, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye
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