İmamoğlu'ndan Beşiktaş'a tebrik

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İmamoğlu, "Beşiktaş taraftarını izlemek bile çok keyifli oluyor. Çok heyecan duyduğum statlardan birisi. Beşiktaş'ın 90 dakika boyunca hiç durmayan bir tribünü ve seyircisi var. İyi bir maç oldu. Karşılıklı atakların olduğu güzel bir maç izledim. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Futbol seyir olarak güzel, seyircisiyle güzel, centilmenliğiyle güzel. Sahalarda hep güzellikler olsun. Dileğim budur. İnşallah yarınki derbiye de gideceğim." diye konuştu.

İmamoğlu, soyunma odalarını ziyaret edip etmediği yönündeki bir soruya ise "Orası bende kalsın." yanıtını verdi.