Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bu akşam oynanancak.
Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'i ise şu şekilde:
FENERBAHÇE: Harun, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Valbuena, Moses, Soldado.
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Semih, Donk, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.
GALATASARAYLI TARAFTARLAR KADIKÖY'E ULAŞTI
İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar gereği Türk Telekom Stadı'nda toplanan yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı, passolig kontrollerinin ardından otobüslerle Kadıköy'e yola çıktı.
Başkanımız Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ve Yönetim Kurulu Üyemiz İlber Aydemir, takımımızı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yalnız bırakmayacak muhteşem taraftarımızı yolcu ettiler. 👏 pic.twitter.com/P6xnc87iz0— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 14 апреля 2019 г.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in uğurladığı taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Ülker Stadı'na ulaştı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, yapılan kontrollerin ardından stada giriş yaparak, kendilerine ayrılan tribündeki yerlerini aldı.
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