Ersun Yanal: Galatasaray’ı şampiyonluktan ettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 sona eren Galatasaray derbisinin ardından konuştu. Bugün aldıkları sonuçla belki de Galatasaray’ı şampiyonluktan ettiklerini söyleyen Yanal, “Bu bir forma, bu bir arma mücadelesiydi. Futbolcularım bu maçtan alnının akıyla çıktı” açıklamasını yaptı.
Galatasaray ile sahasında oynadığı karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı. 90 dakikayı değerlendirerek sözlerine başlayan Yanal, bu tür maçların zorluk derecesinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, “Bu maçlar forma maçıdır, arma maçıdır. Bu tarz maçlarda Fenerbahçe’nin mücadelesi her zaman ortadadır, bugün bir kez daha ortaya koyduk bunu. Bugün belki de Galatasaray’ın avantaj yakalamasını engelleyerek şampiyonluktan ettik. Gerçi daha çok maç var ama Bugün ikinci yarıda savunmadaki duruşumuz bize gol de yedirebilirdi, gol de getirebilirdi. Galatasaray’ı karambole iterek çıktığımız sürprizlerle oyunu bitirebilirdik. Alper’in son dakikadaki pozisyonu buna örnek. Dediğim gibi bu tür maçlar forma maçıdır, arma maçıdır, futbolcularım da bundan alnının akıyla çıktılar” ifadelerini kullandı.
'YÖNETİLME SORUNLARI OLDUĞUNU SAVUNDUK'
Sezon başından bu yana takımda sorunların olduğunu söyleyen Ersun Yanal, “Sezon başından bu yana sorunlarımız olmasaydı bu duruma düşmeyecektik. Ritmi tutturamayan bir takım olduğumuz için bu durumdayız. Futbol hatalar oyunu. Biz de hata yapıyoruz, rakip de yapıyor, hakemler de yapıyor. Bunun sonucunda çok canımızın yandığı maçlar da var. Bu hatalar ve problemler yüzünden federasyon değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Bugün tartışılan birçok pozisyon var. Bizim de birçok pozisyonumuz var rakibin de. Biz yönetilme şeklinde hatalar olduğunu savunduk. Bugün VAR sistemi standartlara oturtulmaya çalışılıyor. Bugün de VAR’a gidildi. Sonuçta oturtulacak ama bekleyelim bakalım nereye kadar” dedi.
Hakemlerin yönetim şeklinden değil, hakemlerin yönetilmesinden şikayetçi olduklarını söyleyen Ersun Yanal, “Umarım en kısa sürede hakemlerin yönetilmesi daha düzgün hale gelir. Televizyona bakıp karar vermek kolay. Lehimize ve aleyhimize birçok pozisyon var. Bir hava topunda futbolcu kafaya çıkmış, kornere çıkmış. Bu korner gol olsaydı, bugün bunu tartışıyorduk. Esas VAR’a gidiş sebepleri tartışılmalı. Bugün biz de birçok pozisyonu tartışabiliriz. Oyuncumuzun atıldığı pozisyonda hakem doğru karar verdi. Mehmet Topal’la konuştum ve adama hiç dokunmadığını söylüyor ilk sarı kartında. Bizim burada berabere kaldığımız için mutlu olduğumuzu kimse sanmasın. Biz Fenerbahçe’yiz ve kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Herkes elini kolunu sallayarak buraya kazanmaya geleceğini düşünmesin. Hasan Ali’nin pozisyonda müdahale var ama Mehmet Topal’ın pozisyonunda yok. Bu nedenle Mehmet Topal’ın atılmasını savunamayız” diyerek sözlerini sürdürdü.
'DOĞRU OYUNU OYNAYIP SKOR ÜRETEMİYORUZ'
Her futbolcunun hazır hale gelmesi için çalıştıklarını sözlerine ekleyen Ersun Yanal, “Her oyuncunun takımdaki performansını yükseltmek gerekiyor. Bugün Eljif için golden sonra iyi oynadık diyoruz. Tam Ayew giriyorken Moses’te problem oldu ve Alper’i oyuna aldık. Alper gol atsa durum farklı olacaktı ve çok önemli bir değişiklik olacaktı. Bir süreç yaşıyoruz. Bazen hatalı oluyoruz bazen olmuyoruz. Herkesi hazır hale getirdik. Tolgay da toparlayacaktır bence” dedi.
Göreve geldiğinde takımdaki en önemli sorunun, ligdeki sıralama olduğunu söyleyen Yanal, “Fenerbahçe’nin bulunduğu yerden yukarıya çıkmak sorunların başındaydı. Bulunduğu yer de kötü bir noktaydı. Bunun için transferler yaptık. Oyunu değiştirmek için oynamayanları kadroya kattık. Geçen hafta çok net 11 gol pozisyonu değerlendiremedik. Oynadığı maçlarda hakkını alamadığı karşılaşmalar oldu Fenerbahçe’nin. Biz istediğimiz oyunu aldık ama istediğimiz skorları alamadık. Önümüzdeki sene Fenerbahçe şampiyon olacak. Biz de planlama olarak elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.
Bu tip maçların bir forma maçı, bir arma maçı olduğunu yineleyen Ersun Yanal, “Bunun anlamı çok önemli. Fenerbahçe ve Galatasaray, Türkiye’ye derbinin büyüklüğünü, güzelliğini katan takımlar. Rekabetin sıralamadaki yeri yok. Derbi olunca şartlar ve koşullar çok farklı. Sıralamadaki yerimizin dışında, derbinin kalitesini yaşatmak ilk hedefimizdi. Fenerbahçe’nin Galatasaray maçları, Galatasaray’ın da Fenerbahçe maçları çok özeldir. Seyircimizin bu konudaki duygusuna bağlı kalarak sonuç almaya inanarak sahaya çıktık. Galip gelseydik çok farklı durumlar olacaktı” ifadelerini kullandı.
Galatasaray’ın bu statta 20 yıldır kazanamamasıyla ilgili olarak sorulan soruyu da yanıtlayan Yanal, “Fenerbahçe’nin üstünlüğü tartışılmaz. Fenerbahçe’nin bu konudaki üstünlüğünü kırmak da çok zor” yanıtını vererek sözlerini tamamladı.
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