Galatasaray kafilesini uğurlamaya gelen taraftarlara 'Suriyeli' diyen Sinan Gümüş özür diledi

Galatasaray kafilesinin Fenerbahçe derbisi için Florya tesislerinden çıkmak üzere olduğu sırada takımı meşalelerle uğurlayan taraftarlar için ‘Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" diyen Sinan Gümüş’ten özür geldi.

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, takımının Fenerbahçe ile yaptığı derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlarla ilgili ‘Suriyeli’ benzetmesinden dolayı bir özür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı oyuncu, takımın derbi maç için tesislerden ayrılması sırasında taraftarların uğurlamasını çeken Diagne'nin videosuna yansıyan sözlerinden dolayı özür diledi.