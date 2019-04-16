Fransız futbol dergisinin kapak fotoğrafı tartışma yarattı: Messi ile Ronaldo öpüşüyor

Fransız futbol dergisi France Fooball'un yeni sayısında Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun öpüştüğü bir görsele yer verilmesi tartışma yarattı. Kullanılan fotoğraf kimileri tarafından ilgiyle karşılanırken, görseli 'Saygısızlık' olarak nitelendirenler de oldu.

© AFP 2019 / TOSHIFUMI KITAMURA Tsubasa, Messi ve Ronaldo ile dönüyor

Dünyaca ünlü Fransız futbol dergisi 'France Football', yeni sayısında tartışma yaratan bir kapak fotoğrafı kullandı.

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun öpüşürlerken tasvir edildiği bir fotoğraf kullanan derginin bu sayısı, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı ve tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kapak ayrıca, okuyucuların en sevdikleri oyuncuya oy vermeleri için 'Messi vs. Ronaldo' anketiyle birlikte yayınladı.

L'éternel débat entre #Ronaldo et #Messi à la Une du nouveau numéro de @francefootball !



▶️Le sommaire détaillé : https://t.co/96zGzGj0tf

▶️Disponible dès 18 heures ici : https://t.co/B3yMVmKZwC

▶️En kiosque mardi pic.twitter.com/gDeLFTpUka — france football (@francefootball) April 15, 2019

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© AFP 2019 / LOUISA GOULIAMAKI 'Messi mi, Ronaldo mu?': Futbolun yıldızlarından Suriyeli çocuklara destek

Dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen bu iki isim arasındaki rekabet ise yeni değil.

Ancak, derginin anketinden çok, kullanıcılar kapakta yer alan fotoğrafla ilgilendi.

Fotoğrafı yorumlayan kullanıcılardan biri, söz konusu görselin futbolculara saygısızlık olduğunu söyleyerek "Şok olduğumuz şey bu fotoğraf değil, ancak onların aileleri var ve bunu onlara karşı bir saygısızlık olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

C'est pas qu'on est choqué....mais ils ont des familles; des femmes et des enfants et je trouve que c'est un manque de respect envers eux — Sandy U. (@SandyUmwizawase) April 15, 2019

​Başka bir kullanıcı ise, görselin İtalyan sokak sanatçısının Barselona'da bir otobüs durağına çizdiği çalışmasından 'çalıntı' olduğunu iddia etti.

Au passage pour votre culture, le dessin de cette Une est tiré d'une oeuvre de StreetArt réalisé dans les rues de Barcelone en 2017 par @tvboyofficial, un artiste graffeur italien.

Bisous les haineux. pic.twitter.com/kJQ4xaD6dP — Mino (@Minoskovic) April 15, 2019

​Başka bir kullanıcı ise, fotoğrafın 'tartışmayı öldürdüğünü' söyledi.