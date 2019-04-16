Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, derbi maçta Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 oyuncusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten PDFK'ye sevk edildi.

Aynı karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarların çirkin ve kötü tezahüratından dolayı Galatasaray'ın da disipline sevk edilmesi yönünde karar alındı.

Beşiktaş ise Medipol Başakşehir ile oynanan maçtaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği, Süper Lig takımlarından Bursaspor, Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u çeşitli nedenlerden disiplin kuruluna gönderdi.

Evkur Yeni Malatyaspor oyuncusu Erkan Kaş ve Antalyasporlu futbolcu Luis Francisco Grando'nun PFDK'ye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Adanaspor, Adana Demirspor kurula sevk edilen takımlar arasında yer aldı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da PFDK'ye sevk edildi.