Barcelona'dan Abdülkadir Ömür Paylaşımı

© REUTERS / Albert Gea Türkiye'de en sevilen yabancı kulüp Barcelona

Türkiye'de binlerce taraftarımız var, futbol okullarımız var, değerli sponsorlarımız var.



Barça tarihinde üçüncü bir Türk futbolcu neden olmasın!



🇹🇷 #TürkiyeFCB 🔵🔴 https://t.co/BM7Eb1NFPC — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) April 17, 2019

Barcelona Kulübü'ne ait twitter hesabından Abdülkadir Ömür'ün, "La Liga'ya uygun olduğumu düşünüyorum ama bizim gibi oyuncuların lig seçme şansı yok. Arda ağabey, Rüştü ağabey Barcelona'ya gitti. Nasip olursa hayalim oraya gidebilmek. Hayal edebiliyorsak başarabiliriz. Çok çalışırsak Allah oraya gitmeyi nasip eder" ifadeleri alıntı yapılarak, "Türkiye'de binlerce taraftarımız var, futbol okullarımız var, değerli sponsorlarımız var. Barça tarihinde üçüncü bir Türk futbolcu neden olmasın!" ifadelerine yer verildi.

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