UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

© AFP 2019 / Glyn Kirk UEFA'dan Manchester City'ye FFP soruşturması

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları tamamlandı. Porto Liverpool'u Dragao Stadı'nda konuk etti.

Deplasman ekibi Liverpool, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Porto'yu Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino ve Virgil Van Dijk'in golleriyle 4-1 mağlup etti. Porto'nun tek golü Eder Militao'dan geldi.

Günün maçında Manchester City, Tottenham'ı Etihad Stadı'nda konuk etti. Deplasman ekibi Tottenham İlk maçta 1-0 kazandığı maçın rövanşında Manchester City'e 4-3 yenilmesine rağmen adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri, "Liverpool - Barcelona" ve "Tottenham - Ajax" şeklinde oldu.