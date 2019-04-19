UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçlarında bu gece oynanan 4 karşılaşmanın sonucunda yarı finalistler belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi’nde bu gece oynanan 4 maç ile yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

İlk maçta Villarreal’i 3-1 yenen Valencia, kendi sahasında oynadığı mücadeleyi de 2-0 galibiyetle tamamladı ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Napoli ise taraftarı önünde Arsenal’i yenerek yarı finale yükselen taraf olmak istedi ancak ilk maçı 2-0 alana İngilizler, İtalya’dan da 1-0’lık galibiyetle ayrılarak tur atlayan ekip oldular.

Gecenin ilginç maçlarından biri ise Londra’da oynandı. Deplasmanda aldığı 1-0’lık galibiyetle Stamford Bridge’de Slavia Prag’ı ağırlayan Chelsea 4-1 öne geçtiği rövanş maçının son anlarında ecel terleri döktü.

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Konuk ekip Slavia Prag’ın 4-3’e taşıdığı mücadelenin son anlarındaki baskıdan gol çıkmayınca Chelsea yarı finale yükselen takım oldu.

Avrupa Ligi’nde gecenin en flaş sonucu ise şüphesiz Almanya’da yaşandı. Portekiz’deki ilk maçta Benfica’ya 4-2 yenilen Eintracht Frankfurt, taraftarı önünde 2-0 galip gelerek yarı final biletini kapmayı başardı.

Organizasyonda çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasının ardından, yarın final eşleşmeleri Arsenal-Valencia, Eintracht Frankfurt-Chelsea şeklinde oluştu.