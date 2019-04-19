Takımının maçını izlemek isteyen Benfica taraftarı yanlışlıkla 532 km fazla gitti

SKOR'un haberine göre, Eintracht Frankfurt ile Benfica arasında Almanya’da oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı.

Takımına sevgisini göstermek isteyen Alvaro Oliveira isimli Benfica taraftarı ve birkaç arkadaşı, Lizbon’dan Franfurt’a sürecek olan 28 saatlik yolculuklarını videoya çekti. Her şeyin yolunda göründüğü yolculuk, bir gerçeğin anlaşılması ile garip bir hal aldı.

Alvaro Oliveira ve arkadaşları, maçın oynanacağı Frankfurt am Main yerine Frankfurt Oder’e gitmişlerdi. Yaklaşık 532 km fazla yok kat eden şaşkın Benfica taraftarları, aynı yolu geri dönmek zorunda kaldılar.

© Fotoğraf : Google Maps Portekizli taraftarlar, yanlış Frankfurt'a gidince 532 km'yi geri dönmek zorunda kaldı

Altı saat uzaklıktaki Frankfurt am Main’e dönen Benfica taraftarları, bir şok da maçta yaşadı. Benfica’yı 4-2 kaybettiği maçın rövanşında 2-0 mağlup ederek tur atlayan Eintracht Frankfurt, uzun bir yolculuk yapan Alvaro Oliveira ve arkadaşlarını üzdü.

A Benfica supporter has ended up in the wrong Frankfurt ahead of his team’s Europa League clash at the Commerzbank-Arena on Thursday night. Alvaro Oliveira, who made the 28-hour car journey from Lisbon, went to Frankfurt (Oder), rather than Frankfurt.. https://t.co/f58n867luG — One Stop Sports (@oss365) April 18, 2019

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