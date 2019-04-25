Bayern Münih, Almanya Kupası'nda finale çıktı

Thomas Müller'in 63'üncü dakikada topu filelere göndermesiyle konuk ekip skoru 2-0 yaptı.
Werder Bremen 74'üncü dakikada Yuya Osako ve 75'inci dakikada Milot Rashica ile üst üste 2 gol buldu ve maçta 2-2’lik eşitliği sağladı.
Bayern Münih 80'inci dakikada Kingsley Coman'ın ceza sahasında düşürülmesi sonucunda penaltı kazandı. Penaltı atışını Robert Lewandowski gole çevirmesiyle Bayern Münih karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Böylelikle Bavyera ekibi Almanya Kupası'nda finale yükseldi. Kırmızı-beyazlılar kupada 23'üncü kez finalde mücadele edecek.
Bayern Münih, 25 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde, dün Hamburg’u deplasmanda 3-1 mağlup eden Leipzig ile karşılaşacak.
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