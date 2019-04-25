Bayern Münih, Almanya Kupası'nda finale çıktı

© AFP 2019 / Arne Dedert UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

Bremen'deki Weser Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin 36'ıncı dakikada golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Thomas Müller'in 63'üncü dakikada topu filelere göndermesiyle konuk ekip skoru 2-0 yaptı.

Werder Bremen 74'üncü dakikada Yuya Osako ve 75'inci dakikada Milot Rashica ile üst üste 2 gol buldu ve maçta 2-2’lik eşitliği sağladı.

Bayern Münih 80'inci dakikada Kingsley Coman'ın ceza sahasında düşürülmesi sonucunda penaltı kazandı. Penaltı atışını Robert Lewandowski gole çevirmesiyle Bayern Münih karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Böylelikle Bavyera ekibi Almanya Kupası'nda finale yükseldi. Kırmızı-beyazlılar kupada 23'üncü kez finalde mücadele edecek.

Bayern Münih, 25 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde, dün Hamburg’u deplasmanda 3-1 mağlup eden Leipzig ile karşılaşacak.