İspanya'da şampiyon Barcelona

La Liga'nın 35. haftasında sahasında Levante'ye karşı oynayan Barcelona, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Barcelona'nın golünü yedek başlayan ve ikinci yarı oyuna giren Lionel Messi (Dk. 62) attı.
🏆 Kupa kaptan Leo #Messi'nin kollarında yükseldi! 🙌— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) 27 Nisan 2019
🔵🔴 #WeColorLaLiga pic.twitter.com/XfI8msv34g
Ligdeki en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı koruyan Barcelona, sezonun bitimine 3 hafta kala kulüp tarihindeki 26. lig şampiyonluğunu ilan etti.
Nou Camp Stadı'nı dolduran 91 bin 917 taraftarı önünde şampiyonluğa ulaşan Barcelona, ligde bu zamana kadar oynadığı 35 maçta 25 galibiyet 8 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Ligde art arda ikinci şampiyonluğunu yaşayan Barcelona, aynı zamanda La Liga'da 33 kez ile en çok şampiyon olan Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye indirdi.
Barça— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) 27 Nisan 2019
La Liga'da
Son 15 yılda 10
Son 11 yılda 8
Son 7 yılda 5
Son 5 yılda 4
Üst üste 2
Toplamda 26. kez
ŞAMPİYOOOOOON! pic.twitter.com/79UJfoMGbP
Bu sezon tüm kupalarda yoluna devam eden Barcelona, Kral Kupası'nda 25 Mayıs'ta Valencia'ya karşı final maçını oynayacak. Katalan takımı ayrıca Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1 ve 7 Mayıs tarihlerinde İngiltere'nin Liverpool takımıyla karşılaşacak.
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