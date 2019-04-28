Beşiktaş, Ankaragücü'nü 4-1 yenerek üst üste 6. galibiyetine ulaştı

İkinci yarıda hücumda daha etkili olan siyah-beyazlılar, Domagoj Vida ve Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı gollerle farkı açtı. Beşiktaş, rakibini 4-1 mağlup etti.
Puanını 59'a yükselten siyah-beyazlı ekip, 62 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir ile farkı 3'e düşürdü.
ŞENOL GÜNEŞ İLE İLKİ BAŞARDI
Beşiktaş, bu sezon ligde üst üste 6. galibiyetine imza atarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde de bir ilki başardı.
Siyah-beyazlı ekip, görevinde dördüncü sezonunu geçiren Güneş yönetiminde ilk kez 6 maç üst üste galip geldi.
Beşiktaş, 6 maçlık galibiyet serisinde Atiker Konyaspor (3-2), Göztepe (1-0), Çaykur Rizespor (7-2), Medipol Başakşehir (2-1), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve MKE Ankaragücü (4-1) maçlarını kazanarak 6 haftada 18 puan topladı.
Siyah-beyazlı takım, 6 maçlık galibiyet serisinde rakip fileleri 19 kez havalandırdı.
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