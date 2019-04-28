Beşiktaş, Ankaragücü'nü 4-1 yenerek üst üste 6. galibiyetine ulaştı

Başakşehir'in evinde Göztepe'ye yenilmesiyle dengelerin değiştiği Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş Ankaragücü maçı ile puan durumu yeniden şekillendi. Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek puanını 59'a çıkardı ve lider Başakşehir'le aradaki farkı 3'e düşürdü.

Vodafone Park'taki karşılaşmanın 8. dakikasında Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, üst üste pas hatalarıyla rakibi karşısında organize olamadı. MKE Ankaragücü, yakaladığı pozisyonlarda kaleci Loris Karius'u geçemedi ve Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda hücumda daha etkili olan siyah-beyazlılar, Domagoj Vida ve Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı gollerle farkı açtı. Beşiktaş, rakibini 4-1 mağlup etti.

Puanını 59'a yükselten siyah-beyazlı ekip, 62 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir ile farkı 3'e düşürdü.

ŞENOL GÜNEŞ İLE İLKİ BAŞARDI

Beşiktaş, bu sezon ligde üst üste 6. galibiyetine imza atarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde de bir ilki başardı.

Siyah-beyazlı ekip, görevinde dördüncü sezonunu geçiren Güneş yönetiminde ilk kez 6 maç üst üste galip geldi.

Beşiktaş, 6 maçlık galibiyet serisinde Atiker Konyaspor (3-2), Göztepe (1-0), Çaykur Rizespor (7-2), Medipol Başakşehir (2-1), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve MKE Ankaragücü (4-1) maçlarını kazanarak 6 haftada 18 puan topladı.

Siyah-beyazlı takım, 6 maçlık galibiyet serisinde rakip fileleri 19 kez havalandırdı.