Galatasaray liderlik fırsatını tepti

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Maça etkili başlayan Galatasaray, topu da daha çok kontrol eden taraftı. Ancak savunmada hatasız oynayan Konyaspor, rakibine pozisyon vermedi ve devre golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda da vites düşürmeyen Galatasaray, galibiyet golü için yüklenirken, kontra ataklarla gol kovalayan Konyaspor, Yatabare ve Jevtovic'le etkili oldu. Fatih Terim'in oyuna ilk hamlesi ise 75. dakikada geldi. Etkisiz kalan Onyekuru ve Belhanda'nın yerine Mitroglou ve Emre Akbaba oyuna dahil olunca sarı kırmızılılar çift forvetli sisteme döndü. Selçuk İnan'ın da girişiyle oyunu rakip yarı alana yıkan Galatasaray, buna karşın aradığı golü bulamayınca mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla liderlik fırsatını kaçıran Cimbom, 60 puanla haftayı 2. sırada kapattı. 38 puanlı Atiker Konyaspor ise 9. sırada yer aldı.