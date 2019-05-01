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    FILE PHOTO: Athletics - Diamond League - Monaco - Stade Louis II, Monaco - July 20, 2018 South Africa's Caster Semenya wins the Women's 800m REUTERS/Eric Gaillard/File Photo

    Caster Semenya, CAS'ta kaybetti: Kadın atletler doğal olarak yüksek erkeklik hormonu düzeyini düşürmeden yarışamayacak

    © REUTERS / ERIC GAILLARD
    Spor
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    Kadın atlet Caster Semenya, yarışlarda koşabilmesi için vücudunda doğal olarak yüksek seviyedeki testosteron oranını düşürmesini talep eden Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'ne (IAAF) karşı Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) açtığı davayı kaybetti. Bu, kadın atletlerin erkeklik hormonlarının düzeyini düşürmeden pist yarışlarında diğer kadınlarla rekabet edemeyeceği anlamına geliyor. 

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    İki kez Olimpiyat şampiyonu olmuş Güney Afrikalı kadın atlet Caster Semenya testosteron düzeyiyle ilgili kritik önemdeki davayı kaybetti.

    'ÇELİŞKİLİ KARAR'

    800 metrenin kadın şampiyonunun pistlerde yarışmaya devam edebilmesi için vücudunda doğal şekilde yüksek düzeyde bulunan testosteronu IAAF'nın talep ettiği üzere düşürmek zorunda olduğuna hükmedildi. Bir yandan bu yönde karar veren en üst spor mahkemesi CAS, diğer yandan IAAF'nın uygulamasını 'ayrımcı' diye niteledi.  

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    Bu kararın ardından Semenya uluslararası yarışlarda koşmaya devam etmek istiyorsa testosteron düzeyini düşürmek için ilaç almak zorunda kalacak.

    'GEÇERSİZLİĞİ KANITLANAMADI'

    CAS'ta üç yargıcın bu çok karmaşık davayı iki aydan uzun süre incelemesinin ardından yapılan açıklamada, Semenya'nın hukuk ekibinin IAAF'nın politikasının geçersizliğini 'kanıtlayamadığı' ifade edildi.

    'EVET AYRIMCILIK, AMA LAZIM'

    Açıklamada kadınlar arasında adil rekabeti garanti edebilmek açısından bu 'ayrımcı' politikanın 'gerekli, mantıklı ve orantılı' olduğu dile getirildi:

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    "Yargıçlar heyeti, cinsel gelişim farklılıklarıyla ilgili düzenlemeyi ayrımcı bulmuştur, ancak tarafların sunduğu kanıtlar temelinde,  IAAF'nın kadın atletlerin bütünlüğünü koruma amacı için böyle bir ayrımcılık gerekli, mantıklı ve orantılı bir araçtır."

    'GELECEKTE DEĞİŞTİRİLEBİLİR'

    CAS'ın 165 sayfalık gerekçeli karar açıklamasında, yargıçlar heyetinin cinsel gelişim farklılıklarıyla ilgili düzenlemenin gelecekte uygulamaya geçirilmesine dair ciddi endişeleri bulunduğu da belirtildi. 

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    "Şu ana dek elde bulunan kanıtlar, bu endişenin ilk bakışta orantılılık sonucunu olumsuzladığını ortaya sermedi. Bu düzenlemenin nasıl uygulandığına dair adaletliliğe sürekli dikkat gösterilmezse bu durum değişebilir" denildi. 

    SEMENYA'NIN TEPKİSİ

    Bu ifadeleri, sözkonusu düzenlemenin gelecekte değiştirilmesine kapı açıldığı şeklinde yorumlayanlar da var. 

    Semenya karara kısa bir tweetle yanıt verdi:

    "Bazen hiç tepkisiz tepki göstermek daha iyidir."

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    Semenya'yı CAS'ta savunan uzmanlar ekibinde de yer alan sporbilimci Ross Tucker, kadın atletin testosteron düşüren ilaçlar kullanması halinde 800 metreyi 7 saniye daha yavaş koşacağı ve şampiyon niteliğini kaybedeceği görüşünde.  

    'ERKEKLERLE AYNI DÜZEYDE'

    Semenya, IAAF'yı, hormon ilaçları kullanmak zorunda bırakılmasının ayrımcı, adaletsiz olduğu ve sağlık riski potansiyeli taşıdığı gerekçesiyle dava etti. 

    IAAF ise duruşmalarda tüm kadın atletlere eşit şartlarda yarışma, böylece başarının sadece yetenek ve çok çalışmaya bağlı olmasını sağlamaya çalıştığını savundu.

    Savunmanın merkezinde, kadınların yüzde 99'undan fazlasının testosteron düzeyinin 0.12-1.79 nmol/L, Semenya'nınkinin ise 7.7-29.4 nmol/L olduğu, yani erkeklerle aynı düzeyde bulunduğu yer aldı.

    Etiketler:
    testosteron, CAS, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), Caster Semenya
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