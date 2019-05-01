Büyüka'dan Volkan Demirel'e tepki: Geldin, gidiyorsun, hala vazgeçmedin

Trabzonspor maçı sonrasında bordo mavili ekibin kondisyoneri için sert ifadeler kullanan Volkan Demirel'i eleştiren spor yorumcusu Şansal Büyüka, "Bu kaçıncı vukuatın Volkan... Geldin, gidiyorsun, bu tavırlarından hala vazgeçmedin" dedi.

Şansal Büyüka, Milliyet Gazetesi'ndeki ‘Şansal Büyüka ile dobra dobra’ köşesinde, Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel'e yüklendi.

Büyüka'nın yazısının ilgili kısımları şöyle:

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, barış adına bu kadar kararlı davranıp, bu kadar önemli adımlar atarken, ilişkiler hızla normalleşmeye doğru giderken, Fenerbahçe kalecisi Volkan'ın maç sonu asla kabul edilmeyecek açıklaması en hafif ifadesiyle 'Pişmiş aşa su katmak' gibi bir şey...

‘GELDİN GİDİYORSUN HALA VAZGEÇMEDİN’

Bu kaçıncı vukuatın Volkan... Geldin, gidiyorsun, bu tavırlarından hala vazgeçmedin. Benim şaşırdığım, yönetici Semih Özsoy'un, kaptanı Volkan'ın hiçbir kesimin kabul etmediği ifadelerine arka çıkışı... Olmadı, yakışmadı... Ali Koç vizyonuna hiç uymadı."