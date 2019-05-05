TT Arena'da dev derbinin galibi Galatasaray

© Fotoğraf : Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi paylaşım yapan bekçiye soruşturma

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçında, gülen taraf 2-0'la sarı kırmızılılar oldu.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'ın ilk golü, 44'te Onyekuru'nun ayağından geldi.

İki takımda gol için yüklenirken, ağları sarsan taraf yine Galatasaray oldu. Müsabakanın 54. dakikasında Fernando ile fileleri bir kez daha havalandıran Galatasaray, farkı ikiye çıkardı.

Kalan bölümlerde başka gol sesi çıkmazken, Galatasaray, şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve averaj farkıyla liderliğe yükseldi.

Medipol Başakşehir'in önünde averajla zirveye yerleşen Galatasaray, 63 puana yükseldi. Siyah beyazlılar ise 59 puanda kalarak 3. sırada yer aldı.

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 32. haftasında zorlu maçta Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Beşiktaş ise Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala puan durumu şöyle oluştu: