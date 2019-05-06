Türk Telekom Stadyumu'nda seyirci rekoru kırıldı

Bu önemli mücadeleyi Türk Telekom Stadyumu'nda izlemeye toplam 51 bin 578 seyirci geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca takımlarını tezahüratlarla desteklerken, 2 bin civarı da siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.
Derbide, Türk Telekom Stadyumu'nun seyirci rekoru kırıldı.
Muhteşem Galatasaray taraftarından yeni bir rekor!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 5, 2019
51.578 biletli giriş sayısıyla Türk Telekom Stadyumu’nun en yüksek seyirci rekoru kırıldı!
Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı! 💪#GSvBJK pic.twitter.com/xvZ0VX9u3a
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