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13:28 07 Mayıs 2019
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    Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği törenle Woods'u Başkanlık Özgürlük Madalyası'yla ödüllendirdi.

    Golf tutkunu Trump'tan golf efsanesi Tiger Woods'a Özgürlük Madalyası

    © REUTERS / CLODAGH KILCOYNE
    Spor
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    ABD Başkanı Donald Trump birlikte golf de oynadığı yaşayan efsane Tiger Woods'u, son The Masters zaferinin ardından, ülkenin en yüksek nişanıyla ödüllendirdi.

    ABD Başkanı Donald Trump, golf
    © AP Photo / Patrick Semansky
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    ABD'nin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası bu kez Donald Trump'ın elinden Tiger Woods'a takıldı.

    1996 yılında 20 yaşındayken profesyonel olur olmaz büyük başarılara imza atan ama sonrasında özel yaşamındaki çalkantılara koşut kariyerinin bittiğinin düşünüldüğü bir dönemden muzaffer geri dönen Woods'un, 14 Nisan'da Masters Turnuvasını kazanması, Trump'ı harekete geçirdi. Emlak krallığının parçası olan golf sahası işletmeleriyle ve golf sevgisiyle tanınan Trump, derhal "Woods'u Başkanlık Özgürlük Madalyası'yla ödüllendireceğim" açıklaması yaptı.

    Danışmanlarına ödül törenini en kısa zamanda organize etmeleri talimatını veren Trump, sık sık birlikte golf oynadığı yaşayan efsaneyi dün Beyaz Saray'da onurlandırmanın mutluluğunu yaşadı. 

    1997 yılında Masters Turnuvası'nı kazanan ilk siyah olarak tarihe geçen Tiger Woods, son 11 yıldır büyük turnuva kazanamama döngüsünden geçen ay yine The Masters ile çıktı.

    Ivanka Trump- ared Kushner
    © AFP 2019 / Saul Loeb
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    Bugüne dek 81 PGA Tour ve 15 büyük turnuva zaferi kazanan Woods (43), Arnold Palmer, Jack Nicklaus ve Charlie Sifford'dan sonra Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirilen dördüncü ve aynı zamanda en genç golfçü.

    'AMERİKAN RUHUNU TEMSİL EDİYORSUNUZ'

    Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nde düzenlenen törende Kongre üyelerine Woods'u 'gerçek efsane' diye takdim eden Trump, "Golf sahasındaki üstün başarılarınız, sakatlanmalara karşı zaferiniz, kazanılabilecek her şeyi kazanmanızla, sahip olduğunuz bu niteliklerle Amerikan ruhunu temsil ediyorsunuz" dedi. 

    'GOLFÜ KİTLELERE SEVDİRDİ'

    Tiger Woods-gözaltı görüntüleri
    © REUTERS / Jupiter Police Department
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    Golfün ilk siyah yıldızından 'muhteşem bir adam' diye söz eden Trump, "Her türlü arka plandan, her toplumsal sınıftan sayısız yeni insanının golf sporuyla tanışmasını sağladı" vurgusu yaparak Woods'u 'Amerikan üstünlüğünün, adanmaşlığının ve dürtüsünün küresel simgesi' diye niteledi. 

    DÜŞTÜĞÜNDE KALDIRANLARA TEŞEKKÜR

    Törene annesi, iki çocuğu ve hayat arkadaşıyla birlikte katılan Woods, Trump'a "Siz iyiyi ve kötüyü, yükselmeyi ve düşmeyi gördünüz, sizin yardımınız olmasaydı burada bulunamazdım" karşılığını verdi.

    Tiger Woods
    © AFP 2019 / GLYN KIRK
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    Golf efsanesi ailesine de "Benim için çok şey ifade ediyorsunuz. Mücadele ettim, ayakta kalmaya çalıştım, geri dönmk  ve yeniden muhteşem golf oynamak için uğraştım" diye seslendi. Son zaferini 'kesinlikle bugüne dek golf sahalarında elde ettiğim en büyük başarılardan biri' diye niteledi.

    KAYIP 10 YIL

    Son 10 yılda daha çok skandallarla anılan Woods, 2009'dan itibaren ilk eşini seri şekilde aldattığının ortaya çıkmasını izleyen boşanma,  hüsranla biten pek çok ilişki ve çok sayıda sakatlığın yanısıra iki yıl önce madde etkisi altındayken araç kullanmaktan yakalandı. 

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