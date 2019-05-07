Tenis maçında 'Her şey çok güzel olacak' sloganı

Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iptal etmesinin ardından ortaya çıkan “Her şey çok güzel olacak” sloganını konuşuyor.

Sloganın ünü yurtdışına da ulaştı. Dünyaca ünlü tenisçi Federer’in bu akşam Madrid Open'da oynadığı maç sırasında aynı slogan duyuldu.

Herkesin sessizce maça odaklandığı anda seyircilerin arasında yer alan Alper Oymak adlı bir izleyici ile yanındaki kadın arkadaşı “Her şey çok güzel olacak” diye bağırdı.

İşte Federer'in maçındaki o anlar ve #HerseyCokGuzelOlacak sloganı pic.twitter.com/1l5eDUJsPB — Federer Türkiye (@federerturkiye) May 7, 2019

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